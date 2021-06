ČEKAĆEMO POSLEDNJI TRENUTAK: Kokoškov o povređenima - SVI su opcija za kvalifikacije!

Po završetku tog susreta selektor Igor Kokoškov je pričao o svim gorućim pitanjima sa kojima se suočava. Glavna tema bio je sastav tima, odnosno 12 igrača koji će se boriti za Tokio i kada će se priključiti igrači poput Micića, Milutinova...

"Te pojedinačne slučajeve ćemo ostaviti. U kontaktu smo sa svim momcima. Medicinski tim je u kontaktu sa njima. Od prvog dana smo apsolutno otvoreni, svaki dan je došao neki novi igrač. O pojedinačnim slučajevima ćemo pričati. Milutinov je ovde takođe. Svi su opcija, čekaćemo do poslednjeg trenutka za objavu tima", rekao je Kokoškov za "Arena sport TV".

Potom je fokus prebačen na meč.

"Nama je ovo poslednja provera pred kvalifikacioni turnir, na neki način i prva jer se stalno pojavljuju i neki novi igrači koji se prikljjučuju. Bilo je veoma toplo u ovoj hali. Igrali smo protiv atipičnog tima u kom svi mogu da postignu trojke. Niko ko nosi ovaj dres nije došao da se šali. Fizički je na terenu bila bolja reakcija, uvek je nervoza veća kod kuće. Lakše je bilo u Atini nego u Beogradu. Prošli smo poslednju i ujedno prvu proveru za neke igrače. Dobro je igrati na terenu gde ćemo biti i u kvalifikacijama".

Delovalo je da je meč mogao da bude završen i ranije, ali su "orlovi" posle jedne izgubljene lopte pali, a Meksikanci su napravili veliku seriju i vratili se u susret.

"Detalji su veoma bitni. Ovaj tim nikada ne igra bez energije, uvek se bori. Moramo da budemo pametni. Imali smo neke izgubljene lopte koje ne smeju da se dešavaju na ovom nivou. Sigurno je to malo umor, nervoza. Ne može da se igra samo jako, već pametno i da kontrolišemo utakmicu bolje. Analziraćemo sekvencu po sekvencu, rešavaćemo suštinske stvari i videćemo šta se dešavalo. Imamo igrače koji su igrali i bez treninga, Kalinić je odigrao dosta večeras i to bez ijednog treninga. Moraćemo u hodu da radimo. Nemamo bazične pripreme i vreme da implementiramo neke stvari. Moramo da gledamo instant i da se osećamo konforno. To je najvažnije, moramo da budemo konforni jedni sa drugima u timu", zaključio je Kokoškov.

Kurir sport