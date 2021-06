ŽELJKU REBRAČI ZAPLENILI FIRMU I IMOVINU OD 2.9 MILIONA€! Ovlašćeni ORGANI RASPRODAĆE njegov KAPITAL da se izmire poverioci!

Željko Rebrača ne može da upravlja kapitalom svoje firme "Poslovni centar Rebrača d. o. o. Sombor", koji novčano i sa nepokretnostima iznosi oko 2,9 miliona evra, jer su mu sudski izvršitelji zaplenili kompaniju!

Prema podacima do kojih je došao Kurir, bivši košarkaš već godinama ima problem sa finansijama jer je podigao kredit u banci koji nije mogao da vraća, pa je u međuvremenu dug porastao na dva miliona evra. U tom periodu je od biznismena Dušana Bezbradice pozajmio 500.000 evra, dajući mu kao garanciju menice koje nisu mogle da budu aktivirane, pa ga je on tužio. Nakon višegodišnjeg suđenja nedavno je doneta pravosnažna presuda, po kojoj je Rebrača dužan da plati 950.000 evra sa pripadajućim kamatama naslednici pokojnog Bezbradice, što znači da Željko duguje blizu tri miliona ukupno.

Optimista

Zbog čega bivši košarkaš nije platio dugove prema banci i drugim poveriocima nije poznato, ali on je u izjavi za Kurir u petak rekao da se nada pozitivnom rešenju nastalog spora. - Ne razumem zašto se ponovo pokreće ova tema kada su stvari jasne, idu svojim tokom i nema apsolutno ništa suštinski novo. Na ovom slučaju radi tim mojih pravnih zastupnika i očekujem da će se sve rešiti na dobrobit svih učesnika u ovom procesu. Napominjem da je spor nastao ne mojom krivicom, spletom okolnosti na koje niko u tom trenutku nije mogao da utiče i da duboko verujem da će sve uskoro da se reši na zadovoljstvo svih zainteresovanih. Blokada o kojoj govorite datira jos od 2012. godine i odnosi se na firmu preko koje se realizovao čitav projekat - kazao nam je Rebrača.

Doneta odluka

Dok se on nada skorom rešavanju problema, sudski izvršitelji rade svoj posao. Kurir je dobio pisane potvrde da su dva ovlašćena izvršitelja, Veljko Guberinić i Branislav Dardić, sudskom odlukom zaplenili Rebračinu firmu i sad mogu da upravljaju njenom imovinom. - Upisuje se u Registar privrednih subjekata zaključak javnog izvršitelja Veljka Guberinića kojim se određuje sprovođenje izvršenja i to plenidbom, upisom zaloge, procenom i prodajom 100,00% udela izvršnog dužnika Željka Rebrače u privrednom društvu "Poslovni centar Rebrača d. o. o. Sombor" u korist izvršnog poverioca. Upisuje se u Registar privrednih subjekata zaključak javnog izvršitelja Branislava Dardića kojim se određuje sprovođenje izvršenja i to plenidbom, upisom zaloge, procenom i prodajom 100,00% udela izvršnog dužnika Željka Rebrače - piše u dokumentima.

Podsetimo, Kurir je juče objavio da su bivšem košarkašu blokirani računi u banci zbog prinudne naplate dugo od 2,6 miliona evra.

