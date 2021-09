SRBIJA SA TRI PREDSTAVNIKA NA JADRANU: Poznati učesnici ABA 2 lige!

Pored tri srpska kluba u ligi će nastupati još 11 timova: Borac Banja Luka, Lovćen, Helios, MZT Skoplje, Pelister, Podgorica, Rogaška, Spars Sarajevo, Sutjeska, Široki i Osijek.

Ligaški deo igraće se po jednokružnom sistemu, odnosno kroz 13 kola podeljenih po pet turnira.

Prvi turnir biće odigran na Zlatiboru od 10. do 14. oktobra (dva kola), drugi je na programu u Osijeku od 8. do 12. novembra (dva kola), zatim slede turniri u Sarajevu od 13. do 19. decembra (tri kola), Banjaluci od 17. do 23. januara 2022. godine, (tri kola), a poslednji peti održaće se u Širokom Brijegu od 21. do 27. marta (tri kola).

Plasman u plej-of osiguraće osam najbolje plasiranih ekipa.

Kurir sport