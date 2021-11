RADONJIĆ DONEO I LOŠE VESTI! Trener Zvezde veruje u tim i pobedu protiv Panatinaikosa

"Čeka nas meč protiv dobre ekipe koja ima kvalitet kao i sve evroligaške ekipe. U dosadašnjim mečevima su pokazali kako mogu da igraju, savladali su i prvaka Evrope Efes i to prilično ubedljivo. Imaju igrače koji mogu mnogo toga da urade na obe strane terena", rekao je Dejan Radonjić pred utakmicu protiv Panatinaikosa.

"Moramo da budemo spremni da 'čitamo' odbrane, da zadržimo nivo u defanzivi koji je prisutan bio do sada. Sve što smo prošli do sada, uz ogromnu problematiku i izostankom igrača, kod nas to dosta dugo traje. Bez obzira na sve to, respektujemo protivnika i želimo da sa našim navijačima pružimo dobru igru u što dužim intervalima i da osvojimo bodove."

Doneo je i loše vesti, one glase da Ivanović neće igrati, iako je bilo najavljeno da bi mogao da odigra koji minut u ovoj veoma bitnoj utakmici Evrolige.

"Ivanović i Vajt su odsutni. Lazić je odradio trening, očekujem da će biti u timu i da će dati doprinos i da će zajedno sa saigračima odigrati kvalitetan meč protiv dobrog rivala", kaže Radonjić.

Ova dva tima su odigrala i pripremni međusobni duel pred početak ove sezone i tada je slavio tim Dejana Radonjića.

"Pogrešno je praviti komparaciju sa tim, pre svega zbog različitih trenutaka. Puno toga se dogodilo od tada, svako se na svoj način gradio kroz svoje lige. Oni su igrali sasvim dobro, pripremamo se analizirajući sve što su do sada uradili. Moramo da budemo spremni da 40 minuta pružimo igru koja je potrebna za pobedu", istakao je on.

I dalje se govori o zgusnutom rasporedu i putovanjima.

"Ne može raspored da bude isti kao što je bio, sada je ovakav. Taj period koji je bio od četiri meča u osam dana je bio samo deo, imali smo 11 mečeva u celom oktobru. Čak i da smo svi bili kompletni bilo bi teško. Pokušali smo da uradimo sve što je moguće, uslovi nisu bili idealni, zbog opterećenosti igrača. Kroz rad smo pokušali da uradimo to što smo uradili da bismo u četvrtak bili dovoljno dobri da možemo da igramo zadovoljavajući meč", rekao je Radonjić.

Utakmica Crvena zvezda - Panatinaikos igra se u četvrtak od 18 časova u hali Aleksandar Nikolić.

Kurir sport