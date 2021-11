ŽELJKO OBRADOVIĆ: Moja odluka je da Nemanja Dangubić bude kapiten Partizana! Otkrio nepoznate detalje o Zagorcu

Trener Partizana Željko Obradović rekao je posle pobede nad Lijetkabelisom da je njegova odluka da Nemanja Dangubić bude kapiten.

- Ništa specijalno, to je moja odluka. Kao i sve što se događa oko tima, jedini čovek koji ima odgovornost i kome je neko dao pravo da to radi, to sam ja. Ja sam rešio da Nemanja Dangubić bude večeras kapiten.

Da li će tako ostati?

- Nemam pojma. Razmisliću pa ću videti.

O ostalim igračima koji nisu igrali...

-To je sve što je normalno, živim sa tim ljudima i donosim odluke u korist kluba. Ovi igrači koji su igrali suz zaslužili. I to ne znači da ovi koji nisu igrali neće igrati. Važno je da doprinose timu i pet sekundi i 39 minuta i 55 sekundi. Svi moraju uvek da daju maksimum - rekao je Obradović.

Očigledno su do najtrofejnijeg trenera u Evropi došle priča o astronomskim ugovorima crno-belih.

- Ta priča o budžetima - Bože sačuvaj. Ne bih dovodio nekoga reda radi. Ako bude na tržištu bilo, nebitno da li je petica, da može da promeni – reagovaćemo. Zašto to kažem? Sezona je dugačka. Madar nije igrao, želeo je da igra sa injekcijom. Meni je važnije njegovo zdravlje od utakmice. Rekao sam mu nemoj to da radiš, već da budeš spreman za naredne utakmice. Zagorac nije mogao protiv Andore jer su ga zabolela leđa pet minuta pred početak meča.

