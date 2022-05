ŠTA NAM JE TO ABA LIGA DONELA ZA OVIH 20 GODINA? Rađa: Zvezda i Partizan se pitaju, mi ŽIVOTARIMO!

Naime Košarkaški savez Hrvatske je na nedavno održanoj sednici u Gospiću izneo jasan predlog da tamošnji klubovi napuste Jadransku ligu i priključe se drugom regionalnom takmičenju.

U pitanju je Alpe Adrija kup koje okuplja klubove Centralne Evrope, tačnije iz Austrije, Hrvatske, Češke, Poljske, Slovačke i Slovenije. Alpe Adrija kup funkcioniše pod ingerencijom FIBA.

Potencijalni izlazak hrvatskih klubova iz ABA lige definitivno bi im zatvorio vrata Evroligi i Evrokupu, a cilj je potpuno okretanje Fibinoj Ligi šampiona i Evropa kupu.

''Ništa mi nismo odlučili, nego smo u utorak na sednici ponudili klubovima opciju da mogu igrati Ligu šampiona, Evrokup i Alpe Adria Cup gde će im sve biti plaćeno. Sad je na njima da odluče, imaju rok od sedam dana za to. Dakle, idući utorak ćemo znati sve'', rekao je Rađa za "Indexhr"

Potom je detaljnije sve objasnio.

''Naravno, ako pristanu, od iduće sezone neće moći igrati ABA ligu. Jednostavno, zbog rasporeda bi to bilo nemoguće. Ali mi mislimo da bi to bilo odlično za hrvatsku košarku. Šta nam je to donela ABA liga u poslednjih 20 godina? Ništa. Životarimo, stalno se borimo za ostanak, a ta se liga pretvorila u poligon Crvene zvezde i Partizana za dovođenje stranaca. Čudimo se kad nas pobeđuju Rumuni i Poljaci. Eto, ajmo nešto promeniti, videti kako oni rade i kakvi su im klubovi'', zaključio je Rađa.

Kurir sport / Indexhr