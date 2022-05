TEO I KRSTIĆ GODINU DANA NISU PROGOVORILI NI REČ Ispovest bivšeg kapitena Srbije: PRESTALI DA PRIČAJU, a evo kad se desio preokret

Miloš Teodosić je nedavno osvojio nagradu namenjenu najkorisnijem igraču finala Evrokupa, a u Evroliginom dokumentarcu "Srbija, zemlja MVP-jeva", o njemu je govorio Nenad Krstić.

Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije i član nekoliko NBA i evroligaških ekipa, prisetio se perioda kada su on i plejmejker koji je sa Virtusom osvojio Evrokup bili u svađi.

- Posvađali smo se na pripremama reprezentacije i godinu dana nismo pričali. Možete da zamislite kako je bilo kada ste godinu dana cimer sa nekim, a ne razgovarate. Igrali smo u finalu i mislim da je to bilo najbolji trenutak za nas da igramo zajedno. Uvek mi je dodavao loptu, posle toga smo naravno nastavili da razgovaramo, ali mi je dodavao i kada nismo pričali - rekao je Krstić.

On se prisetio i na vreme kada su on i Teodosić bili saigrači.

- Igrao sam sa Milošem od 2011. do 2013 u CSKA, ali i od 2008. do 2014. u reprezentaciji i znam ga veoma dobro. Prošli smo kroz mnogo dobrih i loših stvari. Mi smo kumovi i veoma, veoma smo bliski. Igrao sam sa njim na poziciji ‘pet’, dobio sam mnogo lakih koševa. Ne morate da budete mnogo dobri igrači da biste uz njega pogađali. On čini stvari mnogo lakšim na terenu, a ostale igrače čini boljim. To je veoma važno za velike igrače.

Vest o njihovoj svađi nije nova. O njoj je pričao i Teodosić koji je poznat kao osoba koja retko govori o privatnom životu.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Teodosić i Krsitć su se posvađali tokom Evropskog prvenstva 2009. godine na kojem je Srbija u Poljskoj osvojila srebrnu medalju.

- Izgledalo je malo bezveze. Bili smo dve nedelje na pripremama na planini, ljuti, nervozni i na jednom treningu smo se Krle i ja nešto zakačili i od tad smo prestali da pričamo - pričao je Teodosić pre nekoliko godina, pre nego što je dobio pitanje šta je uzrok svađe.

- Ma jedna sitnica na treningu... Nemoj to, nemoj to, ma ajde da ti ja ovo... I eto tako... Nismo pričali celo to prvenstvo, gde smo igrali najbolje. Imali smo sjajnu saradnju, na tom prvenstvu smo najbolje igrali zajedno kao tandem. Naredne godine u Turskoj, Duda nas je stavio u istu sobu. Sigurno je čuo da ne pričamo i namerno je to uradio. Treba da provedemo tri nedelje u sobi a ne pričamo... Prvih pet minuta, sedimo na krevetu i ćutimo. Posle pet minuta ja otvaram mini bar i pitam ga 'hoćeš vodu', a on kaže 'neću'. Nešto kasnije Novica me nazove da idemo u grad, ja se okrenem ka njemu i pitam 'hoćeš u grad' i on kaže 'da'. Tad smo se pomirili i kasnije postali kumovi - zaključio je Teodosić.

Kurir sport