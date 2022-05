ŽARKO PASPALJ O POLUFINALU F4: Nije mi se svidela igra ni Efesa ni Micića, ali za poslednji šut kažem: VASO, SVAKA ČAST!

Peo se popularni Palja na evropske i svetske vrhove, osvajao trofeje u paklu kakav teško može da se zamisli, treba se samo setiti onog iz Atine 1995...

Zato je i jedan od najpozvanijih da oceni dešavanja na parketu najveće beogradske dvorane i ludu završnicu u kojoj je Vasilije Micić doneo Efesu finale, a pune tribine Grka bacio u očaj.

- Ako me pitate za utakmicu, nije mi se svidela, ako me pitate za igru Vasilija Micića, ni ona mi se nije svidela, ali za ono što je uradio u poslednjoj sekundi - svaka čast! Hteo sam da kažem da je na završnim turnirima Evrolige u istoriji viđeno mnogo ovakvih mečeva, bilo je mnogo boljih, tako da nisam posebno oduševljen ovim između Efesa i Olimpijakosa. Ono što je dalo poseban koloritet tom susretu je 15.000 Grka u Areni, i to je bilo sjajno. Mogao je i Olimpijakos da pobedi, nijanse su odlučile - kaže Paspalj.

Društvo mu je pored terena pravio legendarni trener San Antonija Greg Popović, s kojim već decenijama gaji veliko prijateljstvo:

- Pa da, Greg je već gledao slične mečeve u Evropi, tako da mu to nije novost. Jedan od povoda jeste fajnal-for, ali on je stigao u Srbiju da se vidi s dragim ljudima. Zajedno smo posmatrali oba meča, dugo godina smo prijatelji... Eto, vreme prolazi, a prijateljstvo ostaje i mnogo mi je drago zbog toga.

Svi se sada bave prognozama - Efes ili Real, ko će pokoriti Evropu...

- Teško je dati prognozu, možemo da to uradimo onako kafanski. Dajem prednost Efesu, mislim da imaju talentovaniji tim, posebno napadački. Real je uradio odličnu stvar u polufinalu s Barselonom, koja u poslednje vreme ne izgleda kako bi trebalo i reklo bi se da imaju probleme. Tako da je Real to iskoristio, a s druge strane, trener Pablo Laso je tempirao formu, što se i vidi iz Realovih rezultata. Mislim da će biti kvalitetna utakmica, bolja od polufinalnih mečeva. Mada, ulog je veliki, biće prisutan pritisak zbog činjenice da se igra za titulu - ocenio je Paspalj.

Za kraj i pitanje da li će u finalu biti u društvu Grega.

- Naravno, stižemo nas dvojica.

