PONOSAN SAM ZBOG POVRATKA PARTIZANA U EVROLIGU! Obradović: Energija i želja moraju da budu naša prednost!

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je je da je ponosan što se crno-beli vraćaju u Evroligu.

Obradović je naglasio da prednost njegove ekipe u odnosu na ostale u elitnom takmičenju moraju da budu energija i želja.

"Ponosan sam na činjenicu što se vraćamo u Evroligu posle toliko godina. Osećamo zahvalnosti ljudima iz Evrolige koji su prepoznali da je Partizan klub koji ima sve što je potrebno da bude među najboljima u Evropi. Naša je želja da nastavimo da budemo i dalje deo Evrolige", rekao je Obradović novinarima u Beogradu.

foto: Starsport

Partizan je predstavio u Beogradskoj areni tim za predstojeću sezonu u Evroligi koju će beogradski tim početi u petak, utakmicom protiv Albe u Berlinu. "Činjenica da smo oborili sve rekorde u broju prodatih karata dovoljno govori koliko navijači veruju ovoj ekipi", rekao je Obradović i zahvalio navijačima na tome.

"Ali, čunjenica je i da je tim najmlađi kao što je bio i prošle godine, mora da izađe na parket i da to što su navijači pokazali da veruju pretvori u energiju koja inače uvek bila odlika mladih igrača, kao i volja, želja, borbenost, entuzijazam...", dodao je on.

Obradović je istakao zanimljiv podatak da je Partizan uz Valensiju i Baskoniju tim sa najmanje igrača koji su nastupali u Evroligi.

foto: Starsport

"Ako si mlad i neiskusan, moraš da ideš na parket i ostaviš sve. Možemo da pričamo danima da li nam fali iskustvo, a kad imaš ispred sebe Fener, Milano, Real, Efes, Panatinaikos, Olimpijakos... naša prednost moraju da budu energija i želja", istakao je trener Partizana.

Obradović je naveo da je godinu dana rada sa ekipom veliki period i da vidi napredak i kod mladih i kod starijih igrača.

"Ali, to u nekim stvarima nije dovoljno, moramo da nastavimo da radimo i dalje. Da budemo što bolji. Automazitam je nešto vrlo važno, drago mi je da su to rekli, ali nije dovoljno, moramo da radimo više. Evroliga je izuzetno takmičenje, iziskuje koncentraciju na najavećem nivou", rekao je on.

Kurir sport