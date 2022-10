POZIVI KOŠTAJU, A ON JE PIROĆANAC - IMA PAKET OD 11 DINARA! Moka Slavnić URNISAO selektora Pešića: Podbacio je na ljudskom planu!

Surovo iskreni Zoran Moka Slavnić u svom prepoznatilivom stilu, bez dlake na jeziku, govorio je o svom odnosu sa selektorom reprezentacije Srbije Svetislavom Pešićem i dao svoj sud o debaklu naše reprezentacije na Evrobasketu.

U emisiji "60 minuta s Vladom i Acom" na MaxBet radiju Moka je otkrio da ga je Pešić razočarao svojim ponašanjem.

"Što se tiče Pešića, bio sam tu u dosta nezgodnoj poziciji. Mi smo generacija, on je dva meseca stariji od mene. Obično ne komentarišem kada ne želim da kažem istinu. Pošto uvek govorim istinu, što ne znači da sam u pravu, ovoga puta sam odustao jer sam imao štošta da zamerim. Na tom ljudskom planu u našem odnosu, on je tu podbacio kao sa svima. Posle svake utakmice sam mu čestitao, nikada se nije zahvalio, nikada me nije pozvao… To je zato što je Piroćanac, jer ako te pozovem, to možda nešto košta. On ne zna da postoje paketi, a on ima onaj od 11 dinara, a sa time ne možeš da zoveš nikada. Drago mi je što me je oslobodio tog nekog respekta" rekao je Moka.

Legendarni košarkaš istakao je da krivicu za neuspeh na Evrobasketu snosi selektor reprezentacije.

"Nije mi se svidelo to što je u Bosni i Hercegovini davao izjavu o propasti košarke, da više nismo ti kojih se plaše… Što to nije rekao ovde? Neću da ga vređam. Jednostavno, sastav koji je bio na Evropskom prvenstvu, uporedio sam sa mojom tragedijom iz 2007. godine, kada sam morao da imam devet debitanata, sa ovom generacijom koju smo ispratili sa objektivnim procenama da ćemo da se borimo za jednu od medalja. Mnogi su verovali u zlato, možda čak i ja, ali eto, ispali smo ponovo od Italijana koji nisu ušli u finale. Bar da su ušli, onda bi bilo u redu, mogao bi da kažeš: “U redu, izgubio sam od finaliste”. Za to najveću krivicu snosi trener. Pogotovo kako je vodio reprezentaciju", ističe Slavnić.

Kurir sport