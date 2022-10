PITANJE KOJE SE SVE VIŠE NAMEĆE: Da li Kevin Panter treba da igra za Srbiju? (ANKETA)

Jedna od glavnih tema u poslednje vreme je pitanje nastupa naturalizovanih košarkaša u reprezentaciji Srbije.

Svedoci smo situaciji da većina evropskih selekcija ima po jednog igrača u timu čije poreklo uglavnom nikakve veze sa tom zemljom.

Alarm je upaljen na poslednjem Evropskom prvenstvu, kada je čak i jedna sila kao što je Španija, angažovala Lorenca Brauna, koji je na kraju bio jedan od ključnih igrača na putu do titule prvaka Evrope.

Slične primere imamo širom Evrope.

Šejn Larkin je jedan od poznatijih igrača koji poslednjih godina nastupa za Tursku. Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora... Svi oni su u prethodnim godinama koristili pomoć naturalizovanih igrača.

Tu se dovodi u pitanje i ravnopravnost reprezentacija, jer ekipe koje angažuju stranca imaju očiglednu prednost.

Kao glavni kandidat da bude priključen srpskoj reprezentaciji u tom smislu je košarkaš Partizana i bivši košarkaš Crvene zvezde - Kevin Panter. Činjenica da je promovisan u kapitena Partizana samo doprinosi popularnosti ove teme.

Panter je već upitan od strane medija šta misli o igranju za Srbiju, na šta je dao potvrdan odgovor.

"Nikada pre tako nešto nije urađeno, ali bih ja igrao. Prihvatio bih poziv. Naravno, ako me žele. Srbija ima tradiciju, poštujem to veoma. Ukoliko me žele, zašto da ne", izjavio je Panter za Mondo.

S obzirom na dugododišnji negativan stav javnosti u Srbiji, po ovom pitanju Kurir vas pita: da li Kevin Panter treba da igra za reprezentaciju Srbije?

