JOVANOVIĆ POSLE PRVE POBEDE ZVEZDE: Trenirali smo živce navijačima, pola tima povređeno i bolesno!

Košarkaši Crvene zvezde zabeležili su prvu pobedu u Evroligi.

Zvezda je posle velike borbe savladala Bajern rezultatom 78:73

Trener crveno-belih Vladimir Jovanović istakao da je bilo propusta u njegovom timu, ali i da je pobeda najvažnija.

"Hvala našim navijačima na sjajnoj podršci. Dali su nam energiju u ključnim trenucima. Čestitao bih i igračima na prvoj pobedi u Evroligi. Iza nas je težak period i bila je bitna utakmica ta nas. Krenuli smo dobro, posle imali problema, Luka Mitrović se povredio... Imali smo problem da nađemo najbolji način da odgovorimo na njihovu energiju. Na kraju bitna pobeda za samopouzdanje i siguran sam da ćemo bolji biti u narednim utakmicama", rekao je Jovanović i nastavio:

foto: Starsport

Dobro smo počeli, loše posle... Treniranje živaca. Ima ona jedna stvar da je možda ovako slađe... Šalim se naravno, trenirali smo živce našim navijačima i to nije dobro, ali se osetila važnost utakmice. Na 12 razlike i 5 minuta do kraja smo mogli da rešimo utakmicu, nismo, dobili smo tri slobodna bacanja za Vinstona i posle toga je bila neizvesna utakmica. Na kraju je bilo dovoljno samo da ubacimo loptu i oni bi pravili faul, ali nismo"

Potom je govorio o svim problemima koji su zadesili Zvezdu.

"Ben Bentil u poslednja tri dana nije odradio nijedan jedini trening, bio je bolestan i primao infuziju, tražio je da igra utakmicu. Vildosa je povređen. Pefi je strašno patio fizički da pomogne timu. Nedović je jedan ili dva treninga sa ekipom. Čestitam momcima na sjajnoj timskoj igri. Ostali smo bez Mitrovića u 4. minutu, osetio je bol u mišiću, već je otišao na snimanje i već večeras ili sutra u toku dana ćemo znati šta je u pitanju".

foto: Starsport

Osvrnuo se na Argentinca Luku Vildozu.

"Vildosa je vec umoran, on ne može više da bude umoran, gledamo kako da ga odmorimo da bude spreman za naredne mečeve. Rotacija je takva kakva jeste i moramo da se nosimo sa tim stvarima. Danas je hilo važno da momci daju ekstra napor i oni su to uradili. Imamo vremena da odmorimo, imamo dobar medicinski tim i siguran sam da će oni da urade dobru stvar".

Nedović i Vildosa su važnim pogocima prelomili utakmicu

"Svakako. Pričali smo to nebrojeno puta nismo nikada tražili alibi, ali Nemanja je došao ovde i kakva je uloga trebalo da bude dobro znate. Veliki deo napadačke strategije bio baziran na njegovim kvalitetima. I on I Luka su doneli kvalitet više, rasteretli neke momke da mogu da odigraju uloge koje treba da odigraju i kao što sam rekao, stvarno verujem u to jer znam kako rade i ponašaju se, da ćemo u narednom periodu biti bolji. Pre svega zdravlje da nas posluži", zaključio je Jovanović

Kurir sport