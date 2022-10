UŽIVO, ZVEZDA - BAJERN: Brine stanje najboljeg igrača, ali vreme je za PRVU POBEDU! Crveno-beli U Pioniru protiv Trinkijerija!

Košarkaši Crvene zvezde od 19.00 časova protiv Bajerna igraju utakmicu petog kola Evrolige.

Tok meča moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu.

Zvezda će protiv ekipe iz Minhena igrati bez Nemanje Nedovića, Džejlena Adamasa i Dalibora Ilića, a najnoviji problem jeste stanje Bena Bentila čiji nastup je pod znakom pitanja.

Bentil je najbolji igrač ekipe sa Malog Kalemegdana ove sezone i u Evroligi beleži 14,8 poena, 4,8 skokova i po jednu asistenciju i ukradenu loptu po utakmici.

foto: www.kkcrvenazvezda.rs

S obzirom na to da su ove dve ekipe jedine bez trijumfa u dosadašnjem toku takmičenja, nakon ovog meča ostaće samo jedan klub na nuli u koloni namenjenoj za trijumfe.

"Bajern je rezultatski u situaciji istoj kao i mi, biće jako motivisan da prekine negativni niz. I mi imamo svoje ambicije, igramo na domaćem terenu, pred našom publikom. Nadam se da ćemo pre svega biti zdravi i spremni. Ako tako bude, igraćemo sigurno sa velikim požrtvovanjem i energijom", rekao je Vladimir Jovanović, trener Crvene zvezde.

Crveno-beli su vezali poraze od Efesa, Baskonije i Real Madrida dok je u dvorani "Aleksandar Nikolić" još u drugom kolu Panatinaikos bio bolji.

"Sva tri poraza na gostovanjima pretrpeli smo sa razlikom većom od realne. To je ostavilo negativan utisak i kod nas i u javnosti, iako smo u svim tim utakmicama imali realnih problema, izostanke važnih igrača, što smo pokušavali da nadoknadimo. Protiv Panatinaikosa smo ostali bez trojice igrača iz spoljne linije, praktično smo bili prinuđeni za druga rešenja i taktičke ideje. Opet, da nam sada neko ponudi pet razlike na minut i 50 sekundi do kraja, svaki put bismo prihvatili. Pravili smo neke greške i doživeli poraz. To je košarka, to je život. Verujem da će se to vratiti u nekim drugim situacijama", dodao je Jovanović.

foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Sa druge strane, Bajern je izgubio od Fenerbahčea, Virtusa, Barselone i Milana, a trener Andrea Trinkijeri očekuje težak meč.

"Očekujem tešku utakmicu u jednoj od istorijski najpoznatijih dvorana u Evropi, ali svakako dolazimo sa ambicijama. Svesni smo izazova koje ovaj susret nosi, u sličnoj situaciji smo bili i prethodne sezone. Moramo da se fokusiramo na stvari koje možemo da kontrolišemo, a to je kako ćemo da nastupimo i kako da izvedemo neke stvari", rekao je Trinkijeri.

Kurir sport