PARTIZAN PRVI PUT U ISTORIJI U CRNO-ROZE DRESOVIMA: Ovo je razlog zašto će košarkaši protiv Mege promeniti boje

Košarkaši Partizana u nedelju, 30. oktobra od 21 čas dočekuje Megu u okviru 5. kola ABA lige.

U prva četiri kola regionalnog šampionata, Parni valjak je zabeležio isto toliko pobeda, dok gostujući tim do sada nije zabeležio trijumf.

U susret nedeljnom meču protiv tima koji je savladao Partizan prošle sezone u hali "Aleksandar Nikolić", trener Partizana Željko Obradović je izjavio:

"Sećamo se svi te utakmice koja je došla odmah nakon važne utakmice u Evrokupu. Naravno da moramo da se pripremimo najozbiljnije. Uradili smo skauting svega onoga što je Mega do sada igrala i bez obzira što nemaju do sada ni jednu pobedu, to je tim sastavljen od mladih igrača koji imaju veliku volju, želju i ambiciju. Oni će sigurno ući u meč na taj način, tako da mi moramo da uradimo sve kako bi se pripremili da dobro uđemu u utakmicu na našem terenu i da pobedimo", poručio je Obradović.

Nedeljna utakmica će imati i humanitarni karakter jer će KK Partizan pružiti podršku borbi protiv raka dojke. Pretposlednjeg dana oktobra, međunarodnog meseca borbe protiv ove opake bolesti, Parni valjak na parketu Arene neće biti crno-beli, već crno-roze! Na taj način, Partizan će na svojim dresovima poneti roze boju, simbol borbe za zdravlje i živote naših majki, sestara, supruga, ali i borbe čitavog društva!

Na godišnjem nivou, u svetu se prema podacima Svetske zdravstvene organizacije registruje 2.260.000 obolelih žena, dok od iste bolesti svake godine umre više od 500.000 njih.

Kancer dojke predstavlјa vodeći uzrok obolevanja i umiranja od malignih bolesti u ženskoj populaciji širom planete i Partizan želi da pruži svoj doprinos u podizanju javne svesti kako u Srbiji, tako i u regionu.

Kurir sport