LUKA MAJSTORE! NBA liga 60 godina OVO NIJE VIDELA: Dončić maestralnom partijom srušio Toronto i ispisao ISTORIJU (VIDEO)

Košarkaši Dalala slavili su nad Torontom sa 111:110, a slovenački košarkaš Luka Dončić na ovom meču ispisao je istoriju NBA lige.

On je ubacio 35 poena uz 8 skokova i 6 asistencija i na taj način ušao u istoriju najjače lige na svetu kao prvi igrač još od Vilta Čemberlena koji je na prvih osam mečeva u sezoni postigao 30+ poena. Čemberlen je to prvi put uradio u sezoni 1959/60, potom i 1962/63 kad je imao čak 23 meča zaredom sa 30+ poena i sada je posle punih 60 godina on ponovi takav učinak!

Tim iz Teksasa je vodio tokom većeg dela meča, ali je sebe doveo u problem pošto je poslednji kvartal izgubio sa 14 razlike - 15:29. Ipak, uspeo je da odbije nalet Reptorsa i dođe do pobede.

Pored Dončića, kod Dalasa Dinvidi je ubacio 21, Kris Vud 13, a Fini Smit 11. Na drugoj strani, 27 poena je imao Anunobi, 18 Paskal Sijakam, 17 Kris Bušer, 15 Ačuva, a 11 poena uz 10 skokova i 10 asistencija bio je učinak mladog Skotija Barnsa.

