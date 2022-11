SVI ZNAMO KAKO JE KATAR DOBIO MUNDIJAL! Sve burniji POTRESI pred Svetsko prvenstvo, razjareni Klop DRŽAO LEKCIJU (VIDEO)

Svetsko prvenstvo u Kataru počinje 20. novembra, a svakim danom sve je više nezadovoljnih ljudi u fudbalu koji iznose svoje stavove o Mundijalu.

Poslednji u nizu je Jirgen Klop, trener Liverpula i jedan od najboljih trenera na svetu.

Nemac je pomenuo loše uslove za rad radnika koji su, između ostalog, gradili stadione. Podsetimo, prema podacima britanskog lista "Gardijan", više od 6.500 ljudi je izgubilo život u pripremi Svetskog prvenstva.

"Gledao sam stari dokumentarac o celoj situaciji, kada je objavljeno da su Rusija i Katar dobili organizaciju Svetskog prvenstva. Mislim da je to prvi put da su odjednom objavili za naredna dva domaćinstva", rekao je Jirgen Klop i dodao:

"Svi znamo kako se to dogodilo... Šta da kažem? Sada svi znaju, ali ipak je bilo skriveno. Kako je do toga došlo? Dobili su Svetsko prvenstvo i to je to. Kasnije ćemo razgovarati o ljudskim pravima u smislu ljudi koji tamo rade u okolnostima, koje su, da kažem iskreno, teške".

📺 6 minutes of Jurgen Klopp talking about Qatar. You don't want to miss this. pic.twitter.com/KB46y9xAsY — Anfield Watch (@AnfieldWatch) November 4, 2022

Mundijal u Kataru biće ubedljivo najskuplji u istoriji.

"Svetsko prvenstvo tamo ne može da se igra leti zbog temperature, a u Kataru nije postojao nijedan stadion. Dobro, možda jedan. Dakle, morate da gradite stadione. Mislim da tog dana kada su doneli odluku niko nije razmišljao o tome da neko mora da ih gradi. Nije Aladin protrljao čudesnu lampu i bum - imaju nove stadione!".

Zbog znatno izmenjenog rasporeda klubovi igraju utakmice u žestokom ritmu, pa je zbog toga došlo i do brojnih povreda.

"Mrzim ovu temu! Ovi problemi su tako jasni, a niko ih nije pominjao do tri nedelje pred Svetsko prvenstvo. Nikoga nije briga za trenere i igrače i kako se osećamo. Igrači se povrede i ne mogu da igraju, to je katastrofa. Ali, kako to sada možemo da promenimo?", zaključio je Klop pitanjem na koji niko nema odgovor.

