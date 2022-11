UZEĆU ONU TVOJU K**VU! Istina o NAJVEĆEM SKANDALU u istoriji Mundijala! Zašto je Zidanu tog dana PAO MRAK NA OČI!

Fudbal je više od igre, a Mundijal više od fudbala! Ulog je ogroman, igrači su pod nenormalnim pritiskom i u donošenju odluka na terenu emocije su često igrale ključnu ulogu. Koliko pobeda osećanja nad razumom može biti pogubna na tereu, najbolje je na svojoj koži osetio proslavljeni Francuz Zinedin Zidan, koga je jedna nepromišljena, emotivna reakcija, skupo koštala.

Na Olimpijskom stadionu u Berlinu, 9. jula 2006. godine, u velikom finalu Svetskog prvenstva sastali su se Francuska i Italija.

Bila je to oproštajna utakmica legendarnog Zidana... I sve je sjajno počelo za Francuza.Igrao se 17. minut kada je sa bele tačke doneo prednost svojoj reprezentaciji. Međutim, samo 12 minuta kasnije drugi "junak" ove priče Marko Materaci posle kornera je doneo izjednačenje Italijanima. Meč je otišao u produžetke, a u 109. minutu viđen je jedan od najupečatljivijih poteza u istoriji fudbala.

Nakon jednog verbalnog duela Zidan je glavom snažno udario Materacija u grudi, zbog čega je dobio direktan crveni karton.

Nije bilo duela, Zidan je trčao ka svom golu, a na snimku se videlo da mu Materaci nešto dobacuje... Francuz se iznenada okrenuo, ljutito prišao Italijanu i snažno ga udario glavom. Materaci mu je vređao porodicu, pa je Zidanu pukao film.

Deset godina kasnije legendarni Italijan je u svojoj biografiji objasnio šta se desilo te večeri na stadionu u Berlinu.

U jednom duelu je povukao Zidana za dres, pa mu je Francuz rekao: "Ako želiš moj dres, dobićeš ga posle utakmice." Materaci je na Zidanove reči, odgovorio: "Radije ću uzeti onu tvoju ku*vu" Na to je Zidanu pao mrak na oči…

Nakon meča se spekulisalo da je Materaci vređao majku Francuzu, a on je kasnije priznao da je zapravo mislio na sestru.

"To što sam mu rekao odnosilo se na njegovu sestru, a ne na njegovu majku, kao što su preneli mediji. Moja majka je umrla kad sam bio tinejdžer, kada sam imao samo 15 godina. Nikada ne bih pao toliko nisko da uvredim nečiju majku. Nikada u potpunosti nisam shvatio toliku pompu oko tog incidenta", napisao je Materaci.

Bila je to poslednja utakmica u karijeri jednog od najbolji igrača u istoriji fudbala i verovatno jedna mrlja u istoj. Dobio je crveni karton i Francuska je izgubila finale posle izvođenja penala.

Dvojica spomenutih igrača susrela su se sasvim slučajno četiri godine nakon incidenta i palo je pomirenje.

"Sreli smo se na parkingu hotela u Milanu. Rekao sam mu da mi je iskreno žao zbog svega što se dogodilo i da je za mene to stvar prošlosti. On mi je rekao da to ni za njega više nije problem, da ne brinem, a nakon toga smo se rukovali i zagrlili" rekao je jednom prilikom Materaci.

foto: Profimedia

Jedan od najšokantnijih poteza u istoriji Mundijala inspirisao je umetnika iz Alžira Adela Abdesemeda da napravi skulpturu koja oslikava ovaj čuveni incident. Statua je bila izložena u brojnim muzejima širom sveta.

foto: Profimedia

Kurir sport