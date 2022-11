PRAZNIK KOŠARKE U ČAČKU Marinović pred Partizan: Sam pomen njihovog imena nam daje silan motiv da odigramo najbolje što možemo

Trener Borca Marko Marinović rekao je da očekuje da će predstojeći meč ABA lige protiv Partizana u Čačku biti "praznik košarke" i istakao da će njegova ekipa imati veliki motiv da odigra najbolje što može.

"U nedelju će biti praznik košarke u Čačku, u to sam ubeđen. Sam pomen Partizana nam daje silan motiv da odigramo najbolje što u ovom momentu možemo", rekao je Marinović, prenosi klub.

"Naravno, bilo bi glupo da pretimo Partizanu, jer je to evroligaška ekipa. Crno-beli sastav je pun odličnih košarkaša, koji godinama igraju na najvišem nivou. Dovoljno je da čovek pogleda roster, pa da mu bude jasno kakav je to tim", dodao je on.

foto: ABA liga

Košarkaši Borca dočekuju sutra ekipu Partizana, u utakmici šestog kola ABA lige.

Čačanski tim je novu sezonu u regionalnom takmičenju počeo sa pet poraza, dok je Partizan upisao svih pet pobeda i prvi je na tabeli.

"Nikad se nismo predali, što smo pokazali u tri utakmice koje smo tesno izgubili. Poraženi smo u poslednjim sekundama, što pokazuje da smo se borili do samog kraja. Nismo briljirali, ali nismo ni podigli belu zastavu. Tako i ovog puta moramo izaći ;na teren i odigrati što je moguće bolje", rekao je Marinović.

Govoreći o startu sezone, Marinović je naveo da nikako ne može da bude zadovoljan.

"Imamo pet poraza, a to niko od nas nije očekivao. Ali, kao što sam već jednom rekao, pobede i porazi su sastavni deo sporta. Trenutno smo u krizi rezultata, ali se nećemo predati, već ćemo se potruditi da iz nje što pre izađemo", rekao je Marinović.

"Jedini način je da nastavimo da vredno radimo. Potrebna nam je hitno pobeda da bismo dobili elan da nastavimo da se borimo", istakao je trener Borca.

On je rekao i da se nada da će dvorana u Čačku na sutrašnjem meču biti ispunjena do poslednjeg mesta, jer će, kako je naveo, "publika imati šta da vidi".

"Smatram da nema potrebe za nekom specijalnom pozivnicom, jer u Čačak dolazi ekipa koja igra Evroligu, a koju predvodi Željko Obradović, najtrofejniji trener", zaključio je Marinović.

Utakmica između Borca i Partizana igra se sutra od 17.00 u Čačku.

(Kurir sport/Beta)