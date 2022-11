LAZETIĆ PRED PARTIZAN: Imaju strašan tim, moramo da budemo u najboljem mogućem izdanju

Trener fudbalera TSC-a Žarko Lazetić rekao je da Partizan ima "strašan tim" i, da bi imala čemu da se nada u predstojećem superligaškom meču, njegova ekipa mora da bude u najboljem izdanju izdanju i da pri tom crno-beli nemaju svoj najbolji dan.

"Partizan ima strašan tim i da bismo imali čemu da se nadamo moramo da budemo u najboljem mogućem izdanju, a da pri tom protivnik nema svoj najbolji dan. Nadamo se da će tako i biti, a mi ćemo uraditi sve što budemo mogli", rekao je Lazetić, prenosi klub.

Fudbaleri TSC-a dočekuju sutra ekipu Partizana, u utakmici 18. kola Super lige Srbije.

TSC je trenutno treći u domaćem šampionatu sa 36 bodova, dok je Partizan drugi sa bodom više i jednom odigranom utakmicom manje.

Lazetić je čestitao kolegi sa klupe Partizana Gordanu Petriću na svemu što je radio ove sezone.

foto: Starsport©

"Podigao je svoju ekipu i drugi put zaredom im izborio proleće u Evropi. To je veliki uspeh na kome im od srca čestitam i želim Partizanu sve najbolje, osim na utakmicama koje igraju protiv nas", rekao je Lazetić.

Lazetić je konstatovao da od Petrićevog dolaska Partizan igra fascinantno i da ne spori da je favorit u ovom meču.

"Naravno da su oni favorit, imaju uspeh u Evropi, a i teško ih je analizirati. Veoma su kvalitetni, defanzivna organizacija im je odlična, nepredvidivi su i nije lako pripremiti se za njih", rekao je on.

Lazetić je naveo da crno-beli mogu da se adaptiraju na različite stilove i sisteme i da će zato njegova ekipa morati da se fokusira na sebe.

"Pokušaćemo da budemo na najvišem nivou i bez obzira na to koliko je protivnik jak, nećemo odstupiti od našeg stila igre, jer je to jedini način da im se odupremo", rekao je on.

Trener TSC-a je naveo da "neće biti problema sa terenom, loptama i vremenom" i da će imati "idealne uslove za dobru igru".

"Pri tom, ova utakmica za nas dolazi u najboljem mogućem trenutku i skidam kapu mojim igračima na svemu što rade ove sezone. U seriji smo od 13 utakmica bez poraza, izgubili smo samo jednom u sezoni i po tome možemo da se ravnamo sa Partizanom", rekao je Lazetić.

"Sa druge strane, imamo primer utakmice u Ivanjici na kojoj, bez obzira na sve olakšavajuće okolnosti i nefudbalske stvari koje su je pratile, mi po prvi put u sezoni nismo bili kako treba. U nedelju nećemo imati olakšavajuće okolnosti, zato pokušavamo da analiziramo šta nije valjalo, da to promenimo i predupredimo i da budemo na najvišem mogućem nivou", dodao je on.

Vezni igrač TSC-a Ifet Djakovac je naglasio da ekipa ima poseban motiv kada igra protiv dobrih protivnika i da veruje da će ceo tim pružiti maksimum pred svojom publikom.

"Očekujem težak meč, ali mi u njega ulazimo spremni i motivisani i nadamo se što povoljnijem rezultatu. Verujem da ćemo i na ovom meču odigrati defanzivno dobro i da ćemo izvući dobar rezultat", rekao je Đakovac.

Utakmica TSC - Partizan igra se sutra u Bačkoj Topoli, na TSC Areni, od 19.30.

(Kurir sport/Beta)