OBRADOVIĆ ODGOVORIO NA PROZIVKE! Trener Partizana otkrio pravu istinu: Nisam mu ja zabranio da igra za reprezentaciju!

Trener Partizana Željko Obradović tvrdi da on nije zabranio grčkom igraču Janisu Papapetruu da igra za reprezentaciju Grčke u kvalifikacijama za Mundobasket.

Papapetru je nakon utakmice sa Olimpijakosom rekao da nije dobio dozvolu kluba da nastupa za nacionalni tim u novembarskom "prozoru". Zbog te odluke podigla se velika bura u Grčkoj, a situaciju je iskoristio i selektor Turske Ergin Ataman koji je slučaj "Vasa Micić" poredio sa igračem Partizana, pa je tako usred Beograda pecnuo Obradovića.

Međutim, Željko ističe da nije tačno da je on odlučio da Janis ne igra za Grčku.

"Kao i uvek kada dođu prozori svi pričaju o tome, pre toga niko ne priča o tome i sad će svi da zaborave. To je trajalo dok je trajalo. Samo mi je žao što ljudi izlaze sa neproverenim informacijama, kako sam ja zabranio Papapetruu da igra za grčku reprezentaciju što apsolutno nije tačno. On je imao zdravstvene probleme, ozbiljne probleme i iskoristio je ovu situaciju da poseti svog doktora", rekao je Obradović za Sport klub.

Trener crno-belih je istakao da bi voleo da svi igrači igraju za nacionalne timove.

"Inače je poznat moj stav da sam uvek ponosan i uvek govorim igračima da nema lepše i veće časti nego da igraš za reprezentaciju. U našem slučaju za našu reprezentaciju, ali pričamo i o ostalim reprezentacijama. To što se poklapaju utakmice Evrolige sa utakmicama reprezentacija, to znamo već nekoliko godina i svaki put se iščuđavamo kada dođe taj trenutak i mi smo spremni da pričamo, kad se završi niko ne vodi računa o tome. Daj bože da jednog dana imamo 12 reprezentativaca, ja bih bio najsrećniji čovek. Ali u ovim okolnostima, kad igra klub i reprezentacija mi dovodimo igrače u situaciju da oni treba da odlučuju i kada se odazove onda je heroj, a kada se ne odazove onda je neko koga ne zanima reprezentativni dres. Ili obrnuto, reći će ljudi ti zarađuješ novac u klubu, ti si profesionalac. Najgore je igračima i ja to razumem od prvog dana. To je bio moj stav od prvog trenutka", ističe Obradović.

Kurir sport/Sport klub