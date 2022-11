BORBA ZA DRUGO MESTO: Lekler i Peres izjednačeni, VN Abu Dabija rešava poziciju vicešampiona

Uoči poslednje trke u šampionatu Formule 1 za Veliku nagradu Abu Dabija dvojica vozača izjednačena su po broju bodova, ali u borbi za drugo mesto. Vozač Ferarija Šarl Lekler i Serhio Peres iz Red Bula imaju po 290 bodova uoči trke na stazi Jas Marina u nedelju. Za razliku od prošle godine, trka neće odlučiti o šampionu, pošto je Maks Verstapen iz Red Bula već odbranio titulu.

foto: Profimedia

Verstapen je i prošle sezone bio konkurent za titulu, za koju se borio sa vozačem Mercedesa Luisom Hamiltonom, koga je pobedio u neizvesnoj završnici posle kontroverznih odluka direkcije trke.

Holanđanin je i sada deo kontroverzi, pošto je u prošloj trci u Brazilu odbio da vrati timskom kolegi Peresu šesto mesto, uprkos naredbi iz ekipe i to bi meksičkog vozača moglo da košta u borbi za drugo mesto sa Leklerom.

Verstapen, koji je pre mesec dana odbranio titulu, odbio je da kaže zbog čega ne želi da pomogne Peresu, već samo da je reč o "nečemu što se dogodilo početkom sezone". On je u četvrtak rekao da je situacija rešena i da će ponuditi podršku ako Red Bul od njega to bude tražio. ; Hamilton je u četvrtak rekao da retko razmišlja o prošlogodišnjoj trci u Abu Dabiju. On bi ovog vikenda mogao da ostane bez jednog rekorda u uspešnoj karijeri - ove sezone još nije ostvario pobedu i to bi bilo prvi put otkako je debitovao 2007. godine da nema trijumf u jednoj sezoni.

foto: Profimedia

U konkurenciji konstruktora Red Bul je osvojio titulu, a Mercedes bi mogao da preuzme drugo mesto od Ferarija. Za ostale vozače i ekipe trka u Abu Dabiju nije odlučujuća, ali će četvorostruki svetski šampion Sebastijan Fetel iz Aston Martina završiti karijeru.

Nemački vozač napustiće Formulu 1 posle 16 sezona, u kojima je 2008. godine kao najmladji vozač ostvario prvu pobedu, što je rekord koji sada drži Verstapen.

Fetel je titule osvojio sa Red Bulom, posle toga prešao je u Ferari sa kojim nije uspeo osvoji titulu, a zatim vozi dve sezone u Aston Martinu uz prosečne rezultate. On je aktivan u kampanjama za ljudska prava i zaštitu životne okoline. Njegovim odlaskom Niko Hulkenberg će naredne godine biti jedini nemački vozač u Formuli 1, nakon što je ekipa Has u četvrtak saopštila da neće nastaviti saradnju sa Mikom Šumaherom.

Poslednja trka u ovogodišnjem šampionatu Formule 1 na programu je u nedelju od 14 časova u Abu Dabiju.

(Kurir sport/Beta)