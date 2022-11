HRVATSKI NOVINAR PROVOCIRAO SRPSKOG TRENERA U ZADRU! Jovanović besno odgovorio: Jesi li ti novinar?! Neću da pričam o tome! VIDEO

Burno je bilo nakon verovatno najluđe završnice u ovoj sezoni ABA lige, pošto je u Zadru na konferenciji atmosfera bila blizu ključanja.

Hrvatski novinar je, nakon što je Zadar protiv Budućnosti izgubio ono što se činilo nemogućim, pitao Vladimira Jovanovića, trenera gostujućeg tima da govori o suđenju.

"Kako komentarišete suđenje? Niste bili zadovoljni prvih 38 minuta, a zadnja dva minuta se niste previše žalili", poručio je novinar koji se našao na konferenciji.

Incident možete da pogledate na sledećem snimku na vremenu od 2:20.

Usledio je odgovor srpskog trenera.

"Pitanje ti je tendenciozno. Jesi li ti novinar? Jesi li novinar? Ako pratiš košarku video si zbog čega sam se žalio. Moram da reagujem, ako mislim nešto. Neću da pričam o suđenju, nije mi ovo prva utakmica u ABA ligi. Imam vrlo korektan odnos sa sudijama, to oni dobro znaju. Ako sam reagovao, reagovao sam kao i ostali treneri što reaguju. A to, 38 minuta i dva minuta, to je malo tendeciozno i ne bih želeo da pričam o suđenju", odgovorio je Jovanović.

Pre tog incidenta Jovanović je poručio da nije zadovoljan kako je njegov tim izgledao na parketu.

"Bez obzira što je utakmica bila na veliki broj poena, nisam zadovoljan našim večerašnjim izdanjem, štaviše Zadar je bio bolji protivnik u većem delu utakmice. Ne bi bilo nezasluženo da su dobili ovaj meč. Jedino sa čime mogu da budem zadovoljan je što smo ostali zajedno i odigrali utakmicu do samog kraja. Verovali smo do kraja. Želim Zadru sve najbolje".

foto: Zadar/Zvonko Kucelin, ABA liga

Pohvalio je navijače u Zadru.

"Ambijent je bio super. Uvek je dobro, bez obzira na broj navijača, nijednom timu nije lako da igra u Zadru. Poznaju ljudi košarku, znaju situacije na terenu, pomažu igračima na terenu, imali su taj incident na kraju, ali dešava se", zaključio je Jovanović.

Kurir sport