ODLAZAK LEGENDE OKK BEOGRADA: Preminuo Slobodan Gordić! Bio je drug Žućka Koraća i član reprezentacije koja je izborila prve Igre

in memoriam

Slobodan Rica Gordić je rođen 28. septembra 1937. u Čačku. Osnovnu školu završio je u Čačku da bi se 1951. preselio u Beograd. Doseljavaju se u Takovsku, u zgradu gde je živeo i Radivoj Korać. Rica i Žućko su postali nerazdvojni od malih nogu, u Osnovnoj školiVuk Karadžić su provodili dane šutirajući gumenu lopticu ka zazidanom prozoru, na kom su napravili impovizovan obruč. Gordić je počeo da trenira 1954. u juniorima OKK Beograda koje je trenirao Todor Lazić.

Već sledeće godine igra u finalu juniorskog prvenstva Jugoslavije, a zajedno sa Koraćem 1956. učestvuje na kvalifikacijama u Ivangradu na kojima se OKK Beograd vratio u Prvu Saveznu ligu.

foto: Starsport©

Za OKK Beograd je igrao devet sezona (plus tri kao junior) od 1957. do 1966. godine. Odigrao je 156 prvoligaških utakmica, postigao 2.296 koševa (14,7 po utakmici), na večnoj listi strelaca kluba je 12. Četiri puta je bio prvak Jugoslavije, osvojio je dva Kupa Jugoslavije i tri puta igrao polufinale Kupa evropskih šampiona. Od 1954. do 1967. je nosio dres OKK Beograda, sa kojim je osvojio četiri prvenstva (1958, 1960, 1963, 1964) i dva nacionalna Kupa (1960, 1962). Za „klonfere“ je odigrao 156 utakmica i postigao 2.296 koševa. Igrao je i za francuski Viši (1967-68), pa belgijske klubove, Mehelen (1968-70) Batel Mehelen (1970-72) i Makabi Brisel (1972-76).

foto: Starsport©

Debitovao je za nacionalni tim 23. decembra 1958. godine protiv Italije. Bio je deo reprezentacije koja je prva učestvovala na Olimpijskim igrama 1960. u Rimu, a igrao je i četiri godine kasnije na Olimpijskim igrama u Tokiju. U dresu Jugoslavije je osvojio svetsko srebro 1963, dva evropska srebra 1961. i 1965), evropsku bronzu 1963. i zlato na Mediteranskim igrama 1959. godine. Reprezentativni dres je oblačio više od 120 puta.

Komemoracija povodom smrti Slobodana Gordića zakazana je za sredu, 30. novembar u 12 časova u prostorijama OKK Beograda u Ulici Zdravka Čelara u Beogradu. Kremacija je obavljena u Belgiji.

Kurir sport / KSS