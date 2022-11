DOZVOLILI SMO IM LAKE POENE! Anđušić sumirao utiske posle teškog poraza od Zvezde, ove košarkaše crveno-belih je POSEBNO istakao!

Košarkaši Partizana prvi poraz u ovosezonskom izdanju ABA lige.

U veoma interesantnoj utakmici koja je trajala 2 sata i 35 minuta, crno-beli su izgubili na gostovanju od Crvene zvezde rezultatom 90:74 (20:18, 29:30, 21:17, 20:9).

Nakon meča, utiske je sumirao košarkaš crno-belih Danilo Anđušić. Iskusni šuter je istakao da njegov tim nije bio na prepoznatljivom nivou, a što se tiče protivnika, posebno je istakao Nemanju Nedovića i Luku Vildozu.

- Dozvolili smo im sa osam razlike da se vrate i povedu pred poluvreme i to igračima koji su motori Crvene zvezde ove sezone. Defanzivno nismo bili na visini zadatka, dozvoljavali smo Nedoviću i Vildosi lake peone. Kada počnete da pogađate lake šuteve i postižete lake poene, sve bude drugačije. Njima je to mnogo značilo. Digli su se, to je bio prelomni momenat - kazao je Anđušić i potom dodao:

foto: Starsport

- Imali smo još jednu šansu u četvrtoj četvrtini kada smo prišli na tri razlike, nismo uspeli da preokrenemo i to je to - idemo dalje. Ovo nam je prvi poraz, nova je utakmica ispred nas, biće još derbija, biće još utakmica. Verujem u svoj tim, biće nam ovo dobar nauk za ubuduće. Nadam se da ćemo igrati bolje u narednom periodu i protiv Valensije i protiv Crvene zvezde. Verujem da će biti drugačija utakmicu.

Kurir sport