HOĆE LI MU ZVEZDAŠI NA KRAJU OPROSTITI? Bili Beron emotivno o provokaciji navijača: KAO DA JE SVE U JEDNOM TRENUTKU RUKOM ODNESENO

Bili Beron detaljnije progovorio o neprijatnoj situaciji sa evroligaške utakmice Crvena zvezda - Milano.

Gestom kojim je rukama utišavao navijače nakon pogođene ključne trojke na gostovanju Milana protiv Crvene zvezde, američki košarkaš Bili Beron razljutio je domaću publiku, a u opširnom intervjuu za Sport klub objasnio je kakav je njegov stav o toj situaciji.

Bivši košarkaš Crvene zvezde i jedan od stranaca koji je ponajviše prirastao srcima navijača crveno-belih, istakao je da smatra da ništa loše nije uradio, te da je pogrešno protumačen.

„Ne žalim, zato što mislim da su je ljudi pogrešno protumačili. Razgovarao sam sa mnogo kolega, pitao ih: ’Hej, jesam li uradio nešto pogrešno?’, a svi su mi odgovorili: ’Ne, uopšte nisi’. Nisam ni mislio da jesam – ta reakcija nema veze sa mojim osećanjima prema Zvezdi, njenim navijačima i svime što mi oni znače. Volim Crvenu zvezdu, to je klub koji mi je omogućio da postanem bolji igrač, tu mi se karijera podigla na viši nivo i to ću zauvek poštovati.

Osetio sam se kao da je u jednom trenutku sve to kao rukom odneseno… Slično je bilo i prošle godine (sa Zenitom). Tada sam ušao sa klupe, moj tim je brzo imao -10, a već smo bili izgubili od Zvezde, bila nam je to jako važna utakmica. I radio sam iste stvari koje sam radio u Pioniru kada sam igrao za Zvezdu – to sam ja, videli su me da vičem i ostalo. To je moja igra i tako sam uspeo da dođem do tako visokog nivoa. Nisam razumeo zvižduke prošle godine, razmišljao sam u stilu: ’To sam ja, nije da sam se promenio’."

Beron kaže da je on jednostavno takav i ne želi da se ponaša drugačije. Prema Zvezdi nema nikakve ružne osećaje, baš suprotno.

"Sad smo prethodno bili izgubili devet utakmica u nizu, sve je to bilo u žaru borbe, kada te ponese trenutak na utakmici… Ne znam zašto su ljudi to shvatili tako lično i, kažem ti, osećao sam se da su u momentu nestale te dve godine i sve što smo zajedno postigli. Volim taj klub, gledam redovno utakmice i navijam za Zvezdu svaki put osim kada igraju protiv mog tima. Zašto bi navijači želeli da se ponašam drugačije nego inače – predstavljam svoj klub i samo želim da dođem do pobede, to je to. Nema nikakvih ružnih osećaja prema Zvezdi – nula! Zato sam bio razočaran zbog brojnih poruka koje smo moja žena i ja dobili, to me je povredilo i mislim da je cela stvar preuveličana, da je otišlo u ekstrem. Dok sam se dizao na šut, jedan čovek u prvom redu je već ustao da me vređa, šta god da se posle toga desilo. Sve je to deo košarke. Nema loših osećanja prema Zvezdi, volim Zvezdu i volim Beograd“.

Veruje Amerikanac da crveno-beli iz Beograda mogu do plej-ofa.

„Apsolutno mogu do plej-ofa, pogotovo uz takav domaći teren. Već su bili izvrstan tim, a dolaskom Kampaca dobili su još jednu dimenziju. Veliko pojačanje, izuzetno vešt košarkaš koji će učiniti da svi oko njega budu bolji, siguran sam da će ga svi odmah zavoleti. Nedović će posebno uživati da igra sa njime. Imaju velike šanse, to je sigurno“.

Pohvalno je govorio i o kapitenu kluba sa Malog Kalemegdana, Branku Laziću, mada Vila Klajburna smatra najboljim defanzivcem u Evropi.

„Ostajem pri tome, jer je Klajburn stvarno izvanredan atleta, pri tom brz. Osim njega, Lazić je dobar, pogotovo bez lopte i pogotovo u tome da te spreči da uopšte primiš loptu. Ponitka je lukav, zna kako da ukrade loptu, ali Klajburn je ipak najteži, pogotovo kada je koncentrisan“ - istakao je Beron.

Ostaje da se vidi kakve će biti reakcije navijača Crvene zvezde na Bilija Berona u budućnosti.

Amerikanac je 11. decembra napunio 32 godine, ali sigurno ispred sebe ima još nekoliko dobrih sezona u evropskoj košarci, pa je realno očekivati da dođe do novog susreta u Beogradu. A do tada, osećanja će sigurno biti pomešana.

