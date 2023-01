DŽIN KOJI POKRIVA DEVET KVADRATNIH METARA: Potpuno je uništio Zvezdu i za to dobio priznanje Evrolige (VIDEO)

Košarkaš Real Madrida, Valter Tavares, proglašen je najkorisnijim košarkašem 18. kola Evrolige.

"Kraljevski klub" je u dvorani "Aleksandar Nikolić" pobedio KK Crvena zvezda Meridianbet rezultatom 79:59, a 221 centimetara visoki centar, odradio je ogroman posao.

Za nešto manje od 28 minuta u igri Tavares je postigao 17 poena, uz samo jedan promašeni šut iz igre, imao je 12 skokova, od čega čak sedam u napadu, a učinku je dodao i tri asistencije, kao i četiri blokade.

Sve to je bilo dovoljno za indeks korisnosti od 35, zbog čega ga mu je Evroliga dodelila nagradu MVP kola.

Koliko problema su crveno-beli imali sa visokim košarkašem Reala, objasnio je nakon utakmice Nemanja Nedović.

"Ogroman je. Stvarno je ogroman. Ja mislim da on pokriva devet metara kvadratnih kada je u odbrani. U napadu, koliko god ti njega 'izgurivao', on je dovoljno jak da ostane u mestu i da ti skine (loptu) sa glave. Borili smo se, borili su se momci koji su ga čuvali, a mi koji smo imali najviše loptu u napadu pokušavali smo da na sve načine nekako napravimo višak. To u drugom poluvremenu nije išlo kako treba i to je to", rekao je Nedović nakon utakmice za "Meridian sport".

Crveno-beli u četvrtak od 19 časova imaju priliku da poprave utisak pošto u Beogradu igraju protiv Monaka, dok će Real od 20 časova gostovati Albi u Berlinu.

