EKSPRESAN ODGOVOR! Janković i Gordić tužili Partizan, a sada su se crno-beli oglasili o otkrili pravu ISTINU!

Tokom današnjeg dana, pojavila se informacija da su Stefan Janković i Nemanja Gordić tužili Partizan zbog neizmirenih obaveza.

Pomenuti košarkaši su od Partizana tražili isplatu zaostalih plata, a sada se oglasio i klub.

- Oba slučaja su rešena odavno. Gordić je u potpunosti isplaćen, dok je za Stefana ostala jedna manja rata koja uskoro dospeva - rekli su za MONDO iz Partizana.

Podsetimo, Janković je crno-beli dres nosio od 2018. do 2021. godine, a u tom periodu često se selio po pozajmicama, pa je igrao i za AEK, Kapital Siti Go Go i Bahčešehir, dok je Gordić igrao za Partizan u dva navrata, prvo u sezoni 2012/13, pa potom i u sezoni 2019/20.

Kurir sport