MEGIN AMERIKANAC UŽIVA U BEOGRADU: Pre nego što sam došao nisam znao da postoji tako snažna veza ovog kluba sa NBA ligom

Sa 28 poena plejmejker Mege Ahmad Rori bio je najefikasniji igrač 15. Kola ABA lige.

Amerikanac rođen u Takomu, američkoj saveznoj državi Vašington, je u trijumfu nad Igokeom posle produžetka 115:109 pokazao sav potencijal i najavio visoke domete u nastavku sezone.

“Utakmica je bila veoma teška, ali supeli smo da zabeležimo veoma važnu pobedu”, sumira utiske iz trijumfa u Laktašima Rori i dodaje:

“Želeli smo po svaku cenu da zadržimo dobar momentum u kome se ekipa trenutno nalazi. Osećao sam se veoma dobro, imao sam veliko samopuzdanje s obzirom da u poslednje vreme igram sve bolje. Bio sam šuterski raspoložen, osetio sam da sam u dobrom ritmu i činio sam sve da pomognem ekipi da dođe do trijumfa. Sada samo želim da u kontinuitetu pružam tako dobre partije“.

Rori je priznao da se u Beogradu oseća izvanredno:

„Stalno govorim ljudima oko sebe koliko sam zavoleo ovaj tim. Najstariji sam u ekipi, a oko mene je izuzetno talentovana grupa igrača koja silno želi da uči i napreduje. Volim situaciju u kojoj se nalazim, mogućnost da na neki način budem lider, ali i da pomažem ovim vrednim momcima da budu bolji. Pravo je uživanje gledati kako iz dana u dan unapređuju svoju igri. Ovo je izuzetno talentovan tim i veoma sam srećan što sam ovde“, poručio je Rori.

Tek po dolasku u Srbiju Rori se u potpunosti upoznao sa razmerama uspeha Mege u razvoju mladih igrača.

„Pre nego što sam došao u Megu nisam znao da postoji tako snažna veza ovog kluba sa NBA ligom. Međutim, bio sam upoznat da su iz Mege ovog leta draftovana dva igrača u NBA, pošto sam sva ta dešavanja u Americi uživo pratio. Pomislio sam kako očigledno umeju da rade sa mladim igračima, ali nisam znao podatak da su klub sa najviše draftovanih igrača za NBA van američkog kontinenta. Sve to je prilično uzbudljivo, kao i činjenica da na treninzima često viđamo skaute NBA timova. Bez svake sumnje to ovim mladim igračima veoma imponuje“.

Pre dolaska u Megu Rori je igrao u Bugarskoj, Mađarskoj, na Kipru i u Francuskoj. Uslovima koje Mega pruža je oduševljen.

„Hala Mega Faktori je izuzetno funkcionalna, imamo sve što nam je potrebno, ali ljudi koji rade u klubu sa ogromnom ljubalvlju su ono što ovaj klub svakako izdvaja. Vrlo profesionalno se odnose i sve je na izuzetno visokom nivou što se tiče organizcije. To me i ne čudi i dosta govori o tome zašto su tako uspešni. Ljudi iz kluba su uvek na raspolaganju igračima, treneri su izuzetno posvećeni poslu, evidentno je da imaju uhodan sistem koji im daje rezultate i toga se čvrsto drže, što je za svaku pohvalu“.

O svojim košarkaškim počecima Rori je rekao:

„Košarka mi je u krvi. Moj otac i moja majka su takođe igrali košarku. Takođe, to je sport koji je izuetno popularan i raspostraljen u državi Vašington i okolini Sijetla odakle potičem i bilo je nekako i za očekivati da ću i ja igrati košarku. Bavio sam se američkim fudbalom, bejzbolom, boksom, igrao sam čak i tenis, ali košarku su nekako najviše voleo“, kratko je zastao Rori i potom dodao:

„Često sam išao na utakmice Sijetl Supersoniksa, dok tim nije bio preseljen. Zanimljivo je da mi omiljen igrač nije bio iz Siejtla, već Stiv Frensis koji je igrao za Hjuston Rokitse, a sada je to bez ikakve dileme Kajri Irving. Petorica mojih saigrača isa Univerziteta Oregon su završila u NBA ligi, a zanimljivo je da sam u srednjoj školi igrao zajedno sa Benom Simonsom i Deanđelom Raselom, koji je 2015. bio drugi pik na draftu“.

Megin organizator igre ima veliku želju da se ekipa nađe u poziciji da se bori za plasman u doigravanje regionalnog takmičenja.

„Imamo sjajnu atmosferu u ekipi. Ovi mladi momci stalno zbijaju šale, igrači se međusobno mnogo lepo druže i to me posebno raduje. Zato smatram da bi sve to trebalo da nadogradimo i dođemo priliku da se plasiramo u plej-of. Ja se iskreno nadam da ovaj tim to može, a po talentu koji poseduje mislim da to i zaslužuje“, zaključio je Rori.

Kurir sport