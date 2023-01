UŽIVO: SRBIJA - NORVEŠKA (20.30), Orlovi protiv moćnih Norvežana traže kartu za četvrtfinale!

SRBIJA - NORVEŠKA

TOK MEČA:

Prvo poluvreme:

- U grupi gde je Srbija, Nemačka i Holandija su zabeležili očekivane pobede.

Rukometaši Srbije sastaju se sa Norveškom u okviru grupe 3 u 1. kolu druge faze na Svetskom prvenstvu u rukometu koje se održava u Poljskoj i Švedskoj

Norveška je u drugu fazu prenela maksimalnih 4 boda pobedama nad Holandijom i Argentinom.

Sa druge straneSrbija je bila polovična, najpre je tesno poražena od Nemačke, a potom ubedljivo savladala Katar.

Orlovi faktički imaju imperativ pobede jer bi u slučaju poraza šanse za plasman u četvrtfinale sveli na teoriju.

Toga je svestan i selektor Toni Đerona.

”Sinoć smo do tri ujutru analizirali utakmicu protiv Katara jer iako je već arhivirana i druge ekipe gledaju naš video, moramo da vidimo propuste koje oni mogu da primete i da pokušamo to da ispravimo jer će nas sigurno napadati u tom segmentu. Od ovog jutra počeli smo da pripremamo naredna tri protivnika. Biće jako teško jer su sve tri ekipe potpuno drugačijeg stila rukometa. Norveška sa zvezdama poput Sagosena i Stejnsa prvi je i najveći test. Veliki broj talentovanih igrača takođe predstavlja opasnost, ali spremićemo se što bolje i dati sve od sebe da uz dodatne prepravke u odbrani i uz raznovrsan napad koji nas je krasio u prvim utakmicama dođemo do željenog rezultata", rekao je Đerona posle pobede nad Katarom.

Podsetimo prve dve ekipe iz svake od četiri grupe plasiraće se u četvrtfinale.

Utakmica se igra u Katovicama sa početkom u 20.30 časova.

