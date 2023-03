KAKO JE CIBONA POBEDILA ZVEZDU: "Ubili" smo ih, ostavili SRCE i MU*A na terenu!

Ne stišavaju se reakcije nakon senzacionalnog poraza Crvene Zvezde od Cibone u 20. kolu ABA lige

Cibona je iako opterećena brojnim kadrovskim problemima i teškom finansijskom situacijom, savladala aktuelnog šampiona sa 85:81 i priredila ogromno iznenađenje

''Iskreno, niko se nije nadao. Kad smo se okupili u svlačionici, shvatili smo da jednog od nas nema jer je pod virozom, jednog su bolela leđa, jedan je bio pod temperaturom. I krenula je zafrkancija, ono, 'ajmo se sad baciti na glavu, pa kud nas to dovede, ajmo ih dobiti', za*ebavali smo se...'', rekao je Krešimir Radovčić", u razgovoru za ''Sportske novosti'

Da bi zaista mogli da pobede Zvezdu košarkaši Cibone su postali svesni sredinom poslednje ćetvrtine, kada su napravili seriju 12:0 i od 66:73 stigli do vođstva 78:73.

''Tu se otvorilo, pogodili smo neke čudesne lopte, pomazila nas je i srećaTime smo Zvezdu ubili u psihu. Oni brane do poslednje sekunde napada, a onda se neko od nas podigne i stavi u poslednjoj sekundi, zabije nemoguće. Moralo je to uticati na moral njihovih igrača. Nismo im želeli dati šansu, respekt je bio tu, ali smo se želeli takmičiti s momcima koji su ispred nas, čija je cena dva, tri, četiri miliona. Ostavili smo sve u tom trenutku na terenu, i srce, i mu*a, te tu odradili sjajan posao. Zabila nam je Zvezda samo 14 poena u poslednjoj četvrtini, to je bilo ludilo od odbrane s naše strane.'', objasnio je Radovčić.

