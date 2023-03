SUSPENZIJA 15 UTAKMICA I PAPRENA NOVČANA KAZNA! Zvezda traži ŽESTOKO KAŽNJAVANJE Lesora: Ukoliko se to ne desi...

Košarkaški klub Crvena zvezda Meridianbet oglasio se novim saopštenjem povodom slučaja koji je izazvao puno pažnje javnosti i navijača.

Podsetimo, Matijas Lesor je na kraju večitog derbija u kojem je Partizan pobedio kao domaćin, udario Filipa Petruševa.

Crveno-beli su najavili da će da tuže Francuza, a sada su odlučili da "upoznaju javnost sa prekršajem koji je počinio košarkaš Partizana".

Saopštenje prenosimo u celosti:

"KK Crvena zvezda Meridianbet želi ovom prilikom da upozna javnost sa prekršajem koji je počinio Matias Lesor napadom na košarkaša Crvene zvezde Filipa Petruševa, po disciplinskom pravilniku ABA Lige, kako ne bi došlo do pogrešnih interpretacija i tumačenja težine prekršaja koje su se pojavljivale u javnosti u prethodna dva dana.

Matijas Lesor je prilikom napada dva puta pesnicom udario u glavu igrača našeg seniorskog tima i reprezentativca Srbije Filipa Petruševa po završetku utakmice 21. kola regionalne lige.

Za ovakvu vrstu prekršaja, propisane kazne su sledeće:

Članak 26. Vrste prekršaja: 26.1 Sledeći prekršaji smatraju se ozbiljnim prekršajima:

a) Fizička agresija protiv članova službenog osoblja, drugog pojedinca, javnosti, ili bilo koje osobe opšte…

Članak 27. Sankcije 27.1 Posebne sankcije za ozbiljne prekršaje:

Ozbiljni prekršaji koji su napred navedeni kažnjavaju se sledećim sankcijama:

a) Novčana kazna u iznosu od 3.001,00 Eur do 50.000,00 Eur b) Trajna ili privremena zabrana pristupa dvoranama na razdoblje od tri do petnaest (3-15) utakmica; c)Trajna ili privremena diskvalifikacija iz takmičenja u razdoblju od tri do petnaest (3-15) utakmica;

Postavljamo javno pitanje, da li će disciplinski sudija ABA Lige Hrvoje Vidan, imati hrabrosti da sa najteži mogući prekršaj izrekne i najveću propisanu kaznu?

Konačno, kako ABA liga ne bi defintivno skliznula u neregularnost, bezvlašće i samovolju pojedinaca, u kojoj je dozvoljeno vređanje, pretnje, ucene, i primena pravilnika (ali samo za neke klubove) od sportskog direktora ABA lige Milije Vojinovića zahtevamo da sprovede hitnu istragu o utakmici 20.kola ABA lige koja je odigrana u Splitu, a koja je završena tako što je igrač sa pet ličnih grešaka igrao (i direktno uticao na) završnicu te utakmice. Kod ovakve, najteže greške, odnosno materijalne povrede pravila, zna se procedura, i KK Crvena zvezda Meridianbet zahteva da se ona poštuje i donese odluka po pravilniku lige!

Ukoliko se to ne dogodi, smatraćemo ovu ligu i definitivno neregularnom, jer nakon svega gore navedenog, ovo bi zaista bila liga bez presedana u Evropi u kojoj je i to moguće.

KK Crvena zvezda Meridianbet kao suvlasnik lige (što mnogi očigledno zaboravljaju) boriće se za njen legitimitet i kredibilitet, jer samo tako ABA liga može da sačuva minimum svog dostojanstva i takmičarskog uticaja. Za unapred režirane predstave postoje brojna pozorišta širom prostora na kojima se igra ABA liga, verujemo da je draž sporta upravo u činjenici da i timovi poput Cibone (KK Crvena zvezda nije imao nikakvu zamerku nakon pošteno izgubljene utakmice u Zagrebu) Splita, Zadra ili bilo koga drugog – imaju šansu i mogu da pobede bilo koga. Neki ne misle tako. Ali tako neće moći…", navedeno je u saopštenju Zvezde.

Kurir sport