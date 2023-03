OSTOJA MIJAILOVIĆ ODGOVORIO ČOVIĆU: Psi laju, a karavani prolaze! VIDEO

Rat saopštenjima na relaciji Crvena Zvezda - Partizan konačno se smirio pošto iz Partizana nisu želeli da odgovore na nove otrovne strelice iz tabora večitog rivala.

Ipak predsednik Partizana Ostoja Mijailović odgovorio je kolegi po funkciji iz Zvezde Nebojši Čoviću.

Prvi čovek Zvezde ujutru je pričao o aktuelnim temama za RTS da bi nekoliko sati kasnije, prvi čovek Partizana praktično uzvratio rivalu u izjavi za klupsku televiziju.

Mijailović se u razgovoru se dotakao mnogih aktuelnih tema.

Na pitanje sagovornika kako "istorija govori da su poslednjih godina u ABA uspevali samo oni koji su pritiskali i pravili skandale, a da oni koji idu fer-plejem i gospodstvom ne prolaze", prvi čovek KK Partizan je dao nešto opširniji odgovor:

" Situacija se, čini mi se, malo menja po tom pitanju... Ja prvi da živim u svinjcu, ne mogu. Navikao sam da živim u uređenom sistemu, ne mogu da živim u svinjcu, nisam takav i ne mogu da funkcionišem tako - slikovito opisuje Mijailović ambijent koji se kao po pravilu stvara poslednjih sezona u završnici regionalnog takmičenja.

Potom je detaljnije objasnio

" Možda sam nekad pokušavao da se umažem u blatu, da budem u blatu, ali onda odem u kupatilo, istuširam se, presvučem se i kažem sebi, "jednostavno to nije toj svet, ti nećeš da budeš u njemu taman ne postojao u nekoj organizaciji". To ne mogu i neću da radim, a da li su to maniri nekih drugih vidimo po onome što je ostalo iza nas. Mislim da postoji jedna stvar koja je jako važna, a koja se desila u završnici prošle sezone, gde je ABA liga pokazala, hajde da kažem, neke mišiće koje prethodne sezone nisu pokazivali. Bilo je pražnjenja dvorana, bili su kažnjavani klubovi. Evo kažnjen je sada Lesor za stvar koju je napravio protiv našeg gradskog rivala. I svi smo mi izašli, i Željko Obradović je rekao, izvinio se Filipu Petruševu, i ja sam izašao i rekao da to nije u redu i tako dalje. Znači, Lesor je sam rekao da mu je žao što se desilo i tako dalje. I dođe ABA liga i presudi vam tri utakmice i 10.000 evra kazna. Nećemo da se žalimo na tu kaznu, nećemo zato što je naš igrač pogrešio, ali to ne znači da igrača treba da ubijemo, da obesimo, da ga satanizujemo, da on treba da ide u zatvor zato što je gurnuo igrača posle utakmice... To bi praktično značilo da bi u NBA pola igrača trebalo da bude pohapšeno. Sećate se šta je Jokić uradio prošle godine, kao MVP, pregoreo mu fitilj, pogrešio je i nastavlja se dalje..."

foto: Starsport

Mijailović smatra da je ABA počela da pokazuje autoritet kao organizacija.

"Mislim da je jako važno što je ABA, što je Milija Vojinović, ne čineći dobro Partizanu a štetu nekom drugom klubu, ne. Jednostavno je rekao biće pražnjena dvorana ako se desi "to i to", i nema pogovora. I to su uradili. Da li se desilo nešto? Nije se desilo ništa. Da li je neko izgubio glavu? Pa šta, sad će neko medijski da vas pritiska, da vam kaže da ste autolimar, da ste seljak, da ste lopov, kriminalac, narkodliler i tako dalje. Pa njegov cilj i kad vam sve to priča jeste da vas pobedi na verbalni način. Nije njemu cilj da vas pobedi na sportski način. Tako da, davno smo mi to prevazišli, mogu da pričaju šta hoće... Psi laju, karavni prolaze i idu svojim pravcem..."

Imao je poruku i za čelnike ABA lige

"Za nas je jako važno da ABA liga kao takmičenje bude finansijski samostlno i da održava sve svoje obaveze. Ali opet postoje neke stvari, na kojima neću zameriti, a koje treba da budu drugačije... ABA liga, mislim na menadžment, sportski sektor, mislim na Miliju Vojinovića i ekipu koja vodi taj sportski sektor, mora da pronađe način kako god znaju i umeju da se reši pitanje završnice ABA lige. Dakle, ovo je gotovo već peta šesta sezona koju prate mnogobrojni skandali kada dođe završnica ABA lige. Jednostavno, ono se meri sa izbijanjem međudržavnog rata i tako dalje. Mislim da to ne treba nikom i mislim da je ovo jako delikatan trenutak i da je ovo sezona u kojoj ABA liga da pokaže svoju ozbiljnost zato što se mi pripremamo za 2025. godinu da kao ABA liga konkurišemo za neka sigurna mesta u Evroligi. Da li će to biti ili neće, zaista ne znam, ali mi se borimo da imamo što više mesta u nekoj proširenoj Evroligi, ali za šta mi da se borimo ako dođemo u situaciju da, slobodno ću reći, imamo onakav svinjac u samim završnicama.To je jedina stvar koja nama svima nedostaje i to je jedina stvar koja nikom ovde ne prija, i jedina stvar koju niko normalan ne može da nazove normalnom, zato što ono što se dešava ovde u završnicama ABA lige, pogotovo poslednjih šest godina jednostavno ne liči ni na šta i ne zaslužuje niko. Tako da tu očekujem malo više poštovanja prema Partizanu, malo više poštovanja prema našem stručnom štabu koji ima toliko iskustva, malo više poštovanja prema ulaganju i na kraju malo više poštovanja prema broju navijača koji mi dajemo da ova ABA liga bude gledana i da privuče tolike sponzore."

.Kurir sport