TEŠKO MU JE PALO! Pešićev sin otkrio kako je selektor Srbije podneo neuspeh na Evropskom prvenstvu!

Marko Pešić, direktor Bajern Minhena i sin selektora Srbije Svetislava Pešića, otkrio je kako se iskusni srpski stručnjak osećao nakon bolnog poraza od Italije u osmini finala Evropskog prvenstva.

Srbija predvođena sjajnim Nikolom Jokićem sa velikim ambicijama otišla je na Evropsko prvenstvo. Orlovi su briljirali u grupnoj fazi, bili su viđeni na pobedničkom postolju, ali već u osmini finala doživeli su veliki šok. Vodili su 14 poena prednosti u prvom poluvremenu, imali sve u svojim rukama, ali od sredine treće deonice igra naše reprezentacije se raspala. Italijani su napravili veliki preokret i na kraju zasluženo otišli u četvrtfinale.

U intervjuu za "Telegraf", Pešićev sin Marko otkrio je da je selektoru Srbije teško pao neuspeh na Evrobasketu.

"Naravno, teško mu je palo. Mislim da je imao, i da ima osećaj, da ova reprezentacija ima veliki potencijal. Možda, na putu te velike pobede mora da se izgubi. Možda to što je bilo tragično i šokantno i što niko nije očekivao, to će možda toj reprezentaciji i toj generaciji da pomogne na sledećem takmičenju. Mi to sada ne znamo. Ali, u tom momentu, sigurno mu je bilo teško", rekao je Marko Pešić

On je dodao da mu je drago što je Srbija uspela da izbori plasman na Mundobasket.

"Ja sam gledalac. Mnogo mi je drago da se Srbija kvalifikovala za Svetsko prvenstvo. Znam da to nije ni malo lako. Ima velikih reprezentacija koje se nisu kvalifikovale, ali šta je tu je. Sada su već počele pripreme za Svetsko prvenstvo", rekao je Pešićev naslednik.

Kurir sport/Telegraf