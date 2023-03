PREKIPELO MU - "OVO JE GADNO I RUŽNO" Trenera Denvera razbesnela PRLJAVA HAJKA NA JOKIĆA: Više ga ne zanima MVP titula! (VIDEO)

Trener Denvera Majk Meloun nakon trijumfa nad Vašingtonom prokomentarisao je sramnu kampanju koja se trenutno vodi oko MVP titule.

Meloun smatra da je stvar otišla predaleko i da je sama diskusija dobila jedan "odvratan obrt". Umesto da se ističu pozitivne osobine favorita, mnogi se trude da omalovaže ostale kandidate.

"U pogledu na prethodne dve godine se dešava ružan zaokret u MVP diskusijama. To nervira mnogo ljudi, uključujući i Nikolu. Nateralo ih je da se isključe iz svega. Postoji mnogo kandidata za tu nagradu: Embid, Dončić, Tejtum,...Svi zaslužuju. Sada se dešava da se ne promoviše dobro kod jednog igrača, nego se blate ostali i to je smešno. Podržavaj velike igrače, ne kritikuj ih. Razvijaj ih i ko god osvoji, lepo po njega. To je ono što me nervira ove godine, postalo je gadno i ružno", izjavio je Maloun.

Meloun je u svom izlaganju naglasio da je Nikola Jokić sjajna osoba i da ga uspeh, slava i novac nimalo nisu promenili.

"Ispravan, to je on. Uspeh, salva i bogatstvo ga nisu promenili, a ja sam s njim od prvog dana. To je retkost u NBA. Osvajate MVP nagrade, pobeđujete na visokom nivou, potpisujete najveći ugovor u istoriji NBA, to menja mnoge ljude. Nikola je i dalje isti, skroman, nesebičan, stidljiv, ne voli centar pažnje", kaže Melun.

Kurir sport