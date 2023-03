LJUDI U SRBIJI BI POLUDELI KADA BI OBRADOVIĆ PONOVO OSVOJIO EVROLIGU: Bez dlake na jeziku, ova izjava će podići VELIKU PRAŠINU!

Centar Partizana Matijas Lesor otvoreno je govorio o brojnim temama i njegove reči sigurno će imati jak odjek.

Bez ikakve dileme, francuski centar je ove sezone jedan od najboljih košarkaša u crno-belom taboru, a kako sam ističe, ovako nešto nije očekivao.

"Ne mogu da kažem da sam očekivao nešto ovako. Došao sam ovde da imam novi izazov u Evrokupu. Dobio sam priliku za evroligaško iskustvo u Makabiju. Mislim da sam je dobro iskoristio, ali nažalost smo se rastali iz više razloga. Kada sam ovde potpisao, cilj mi je bio da pomognem timu da se vrati u Evroligu, bilo kroz Evrokup ili ABA ligu. Nismo uspeli u tome, ali smo se ipak vratili u Evroligu. Srećan sam što sam deo ovog tima i što sam dobio priliku da igram za ovog trenera i pred ovim navijačima, makar u Evrokupu", rekao je Lesor za TV Partizan.

Lesor je u čistom superlativu govorio o treneru Željku Obradoviću.

"Obradović se vratio ovde, prihvatio novi izazov, novi pritisak na sebe. Osvojio je devet Evroliga, nema potrebe da se bilo kome više dokazuje. Naravno da bi ljudi u Srbiji poludeli kada bi osvojio i desetu, ali za njegov CV to ne menja ništa. Devet ili deset titula, nije velika razlika. Dao mi je priliku da igram za njega i budem deo njegove priče. To je velika stvar za mene. Odlično smo se poklopili, na terenu i van njega. Verujemo jedan drugome. Veruje u mene kao što niko pre njega nije. Mnogi su sumnjali da sam pravi za ulogu prvog centra u Evroligi. Ali, on ima znanje i veru u mene, a ja se trudim da mu uzvratim svakim danom, na svakom treningu, svakoj utakmici. Samo da mu vratim", rekao je Lesor.

Današnji meč sa Cedevita Olimpijom, Lesor je propustio zbog suspenzije.

Kurir sport