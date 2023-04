STOJAKOVIĆA DOBRO PAMTE AMERI, A I DALJE IMA "SNAJPER" U RUKAMA! Završio karijeru pre 12 godina, ali još uvek može da se "ZAPALI"!

Predrag Stojaković je jedan od najboljih šutera koji je ikada došao sa ovih prostora, pa čak i više od toga.

Legendarnog srpskog košarkaša i osvajača šampionskog prstena sa Dalasom i dalje pamte u SAD, najviše po neverovatnom šutu za tri poena.

Pa, iako je karijeru završio pre 12 godina, Peđa i dalje ima "mekanu ruku" i može da se "zapali".

Barem tako kaže njegov sin, Andrej Stojaković.

Andrej ima 18 godina i nakon odličnih partija u srednjoj školi, zaigraće za Stenford u NCAA.

foto: Profimedia

U jednom razgovoru sa medijima govorio je o ocu, a dobio je pitanje ko bi pobedio u partiji "1 na 1".

"Mislim da bih sada pobedio jer on ne može da se kreće kao nekada. Ali kada pričamo o tačnom rezutatu, možda bi bilo 11:3 ili 11:4. On i dalje može da šutira, ključno je da ne šutira pre meča, ako to uradi može da bude problema. Ako ne šutira pre meča, u redu sam", rekao je Andrej.

Ali, kada je reč o šuterskim sposobnostima Stojakovića starijeg...

"Isti bi bio rezultat čak i da on prvi dobije loptu, ali veći problem bi bilo takmičenje u brzom šutiranju trojku. Tu može da se "zapali" i možda morate da budete bez promašaja da biste ga pobedili", objasnio je naslednik čuvenog srpskog košarkaša.

Kurir sport