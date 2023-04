ŠOK PRIZNANJE! Janis otkrio da je hteo da se POVUČE iz košarke, i to ZBOG OVOGA - ceo SVET bruji o ovoj njegovoj izjavi!

Proslavljeni NBA as Janis Adetokumbo razmišljao je tokom 2020. godine da se povuče iz košarke, a sada je prvi put otvoreno pričao o tome.

Podsetimo, grkčki as je titulu sa Milvokijem osvojio 2021. godine, dok mu je 2019. i 2020. pripala nagrada za najkorisnijeg igrača u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu.

- Igranje ovde je veliki pritisak. Prolazim kroz to. Da biste bili najbolji, morate da igrate kao najbolji. Morate da vežbate kao najbolji. Morate da se nosite. kao najbolji. Što nije lako. Koliko god ljudi govorili da se dobro nosim s tim jer je to moja ličnost. Teško je, 2020. godine sam bio spreman da odem iz igre. Ako me nešto ne čini srećnim, ja to ne radim. Ne želim to da radim. Samo ću ostati kod kuće, ostati sa svojom decom, ostati sa svojom porodicom i pokušati da budem srećan. Nije me briga.

A onda, na leto 2020. godine Adetokumbo je potpisao petogodišnji ugovor sa Milvokijem težak neverovatnih 228,2 miliona dolara.

- Nastavio sam da razgovaram sa savetnikom. On mi je mnogo pomogao. Ne samo da sam bolji košarkaš i da sam mogao da se nosim sa tim, već da sam bio bolji partner, bolji otac, bolji brat i bolji sin. Bolja osoba. Nisam zatvoren u sebe, mogao sam da dam ljudima ono što osećam. Zato što sam u jednom trenutku pokušavao da pobegnem od svih. A to nisam ja. Veoma sam društven. Volim da komuniciram sa drugim ljudima - izjavio je Adetokumbo.

Kurir sport