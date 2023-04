NAGETSE NE ZANIMA DA JOKIĆ PONOVO BUDE MVP! Poznati novinari NEMAJU DILEMU, Janis će biti MVP a ovo su RAZLOZI! VIDEO

Poznati američki novinari Bil Simons i Rajen Rusilo ističu da su male šanse Nikoli Jokiću da i treću godinu zaredom bude MVP NBA lige, te po njihovom mišljenju, prestižu nagradu će osvojiti Džoel Embud.

"Neko vreme sam mislio da će to biti Janis jer je i dalje najbolji igrač, Baksi su prvi nosilac iako Kris Midlton nije igrao 33 utakmice ove sezone. Ali kada sam prošao kroz sve opet, bez obzira na statistiku, Embid je izbor", rekao je Rusilo, a Simons se nadovezao:

"I ja ga imam (Embida). I mislim da je pravi izbor. Jedino što me nervira su gluposti koje su pravili u Filadelfiji u poslednja dva meseca. Trebalo je biti zabavnije, a ne da ljudi misle da ako im se ne sviđa tvoj izbor da mrziš njihov tim ili igrača. A Embid je bio bolji igrač ove godine nego prošle. Ofanzivno mislim da je bio jedan od najboljih centara košgetera u istoriji. Ovo je bila istorijska sezona, a nije bila fizička nadmoć nad protivnicima kao kod Šeka (O'Nila). Ovo je bilo vrlo kreativo, kako je naučio da se snalazi u zoni oko slobodnih bacanja", dodao je Simons.

Novinari ističu da je vrlo teško da jedan košarkaš tri godine zaredom bude MVP.

"Mrzim da pominjem prethodne godine u MVP trci, ali reći da je Jokić sto odsto opet MVP je teško. Triput uzastopno je svetinja. Moram stvarno da osetim da je on 100 odsto MVP. A posebno što nisam primetio da Jokića i Denver to zanima, što je OK, ali su učinili odluku lakšom", rekao je Simons.

"Jokić i Denver su sami sebe koštali ovoga. Svaka čast što ih je briga, ali u jednom trenutku su imali 48-19, a poslednjih 17 utakmica su završili sa 7-10, dok je Jokić propustio nekoliko utakmica. Šepajući su ušli u plej-of. Pre neko veče Jokić je imao tri šuta. Mogao je da ima tripl-dabl sezonu, ali ni to ga nije zanimalo", smatra Rusilo.

