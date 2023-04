PARTIZAN STIGAO U MADRID: Crno-beli spremni za Top 8 odiseju VIDEO

Košarkaški klub Partizan u utorak od 20:45 započinje četvrtfinalnu seriju plej-ofa Evrolige.

Rival crno-belih je Real Madrid koji će biti domaćin prva dva meča u Vizink centru 25. i 27. aprila. Treća utakmica, na programu je 2. maja u Štark areni, a eventualna četvrta, dva dana kasnije, takođe u najvećoj dvorani na Balkanu.

Plasman na "Final Four", izboriće tim koji prvi stigne do tri pobede u seriji.

00:13 Partizan stigao u Madrid

Dan ranije, Parni valjak je stigao u Madrid, gde će večeras i trenirati. Uoči puta, trener Željko Obradović je o predstojećoj seriji rekao:

"Pripremamo smo se kao za svaku drugu utakmicu. Kao što mi znamo sve o njima, tako i oni znaju sve o nama. U analizi dolaziš do nekih zaključaka. Ono što se meni posebno sviđa je reakcija igrača, pre svega kada je u pitanju odbrana o kojoj smo diskutovali. Dolazili su da mi predlože nešto i dogovorili smo se. Verujem igračima u potpunosti. Dopada mi se kada oni nešto predlažu jer im to povećava zonu komfora, a svesni smo da igramo protiv vanserijskog tima. Naravno sve počinje od Tavaresa, ali kao i svaki igrač ima nekih stvari koje možemo da koristimo protiv njega. Pričamo o timu koji ima takvu istoriju da je svima jasno protiv koga igramo. Tim koji svake godine ima ambiciju da osvaja titulu. Ništa nije promenjeno ni ove sezone. Jasno je da imaju iskustvo preko Fernadeza, Ljulja i Rodrigeza. Imaju toliko osvojenih trofeja i klupskih i reprezentativnih. Tu su onda Jabusele, Dek, a uz to mladi momci kao Hezonja i Musa daju veliki kvalitet. To je spoj svega, a svako je sposoban da iskoči. Ono što ja očekujem da će utakmica biti potpuno različita u odnosu na onu u Beogradu. Pokušače da se adaptiraju, a mi smo i na to pokušali da se spremimo. Oni su uvek favoriti. Što se nas tiče, idemo u dobrom momentu, dobra je zdravstvena situacija. Ako ništa, očekujem da će biti barem interesantno", istakao je Obradović.

Aleksa Avramović je uoči duela sa Real Madridom izjavio:

"Svi znamo da smo napravili veliki uspeh plasmanom u Top 8. Posle mnogo godina Partizan se vratio u Evroligu i odmah smo napravili iskorak. Već sada smo to uradili, ali mi nismo došli dovde da bismo se samo zadovoljili sa šestim mestom. Znamo da je Real Madrid favorit, imaju domaći teren, ali opet, ne predajemo se. Podigli smo igru na strani u prethodnom periodu, pobeđivali smo Virtus, Efes, Žalgiris i mnoge druge. Znamo da su ti momci igrali mnogo puta ovakve završnice, znaju kako se igraju ovakve utakmice i zato imaju tu blagu prednost. Igrali smo prošle godine protiv Crvene zvezde u plej-ofu i mislim da nas je to ojačalo. Idemo tamo da pokušamo da pobedimo, igraćemo čvršće u odbrani, očekujem da bude dopušteno više kontakata… Borimo se za F4, to su snovi mnogih u svlačionici", poručio je Avramović.

Kurir sport