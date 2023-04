SRUŠITE KRALJA! Partizan večeras (20.45) gostuje Realu i želi da se iz Madrida vrati sa (bar) jednom pobedom

Partizane, ti to možeš! Izabranici Željka Obradovića imaju i kvalitet i priliku da se plasiraju na fajnal-for Evrolige! Put do Kaunasa je trnovit i na njemu se nalazi najmoćniji - Real Madrid.

Prvi meč četvrtfinalne serije, koja se igra do tri pobede, na programu je večeras od 20.45, a drugi, dva dana kasnije, na istom mestu u istom terminu.

Ulogu favorita ima Real, ali daleko od toga da je Partizan bez šansi. Naprotiv, crno-beli imaju dosta svojih aduta koje će pokazati na terenu dvorane u Madridu večeras i u četvrtak.

- Svima je jasno da igramo protiv tima koji ima želju da ide na titulu, takve ambicije se ne menjaju. Jasno je da imaju ogromno iskustvo. Rodrigez, Rudi i Ljulj su toliko toga prošli i u klubu i u reprezentaciji. Tavares, Jabusele, Dek. Igrači koji su iskusni. Hezonja i Musa, mladi igrači sa ovih prostora, daju veliki kvalitet, Abalde igra s velikom energijom, imaju spoj mladosti i iskustva. Svi su sposobni da iskoče i daju 15-20, pa i 25 poena ako treba - rekao je Željko Obradović i dodao:

- Očekujem da će meč biti drugačiji nego ova dva ligaška. Probaće da se adaptiraju na način na koji mi napadamo, znali smo i mi to, pokušali smo da reagujemo posle povratka iz Podgorice. Dok ne izađemo na parket da vidimo ko će biti u sastavu, mada oni s takvim rosterom... Nebitno ko je u sastavu, uvek će biti favoriti. Mi nemamo zdravstvene probleme. Hoćemo da vidimo šta možemo u Madridu, kako smo se ponašali i u ligaškom delu i sada. Ovo je specifično, potrebne su tri pobede. Očekujem da će biti makar interesantno.

Najtrofejniji košarkaški trener u Evropi veruje da će Real protiv Partizana igrati veoma motivisano.

- Došli smo pravo na trening, dao sam im slobodan dan posle tog treninga kad smo došli iz Podgorice. Nemam nikakvu dilemu da će Real igrati s velikom motivacijom i da nije bitno što su igrali u nedelju s Huventudom - kazao je Obradović, i potom podigao jedan papir.

- Sve je bitno, ideš iz jedne u drugu. Mogu da vam pokažem izveštaj skauta. Onda se posle prvog meča napravi analiza, sitne promene za narednu, tako je u plej-ofu, posebno kad se igra na tri dobijene. Ne potcenjujemo Real, oni su favoriti. Svi klubovi koji su imali prednost domaćeg terena uglavnom su se kvalifikovali za F4, ali ima i onih koji nisu. Imamo nadu da se borimo i damo sve od sebe. Oni znaju da su bili uz nas, vera nam je davala snagu da se podignemo. Navijači nam veruju, moramo i mi sami sebi da verujemo. Ono što je najbitnije, sledi plej-of Evrolige, plej-of ABA, igrali smo to da bismo došli u ovu situaciju, da damo sve od sebe. Kolektivna igra mora doći do izražaja - rekao je Obradović, koji je pred novinarima podigao papire za skauting.

Kratka pauza - Trener Reala o problemima

Trener Real Madrida Ćus Mateo rekao je da mu predstavlja problem što njegov tim ima manje od dva dana za pripremu prvog meča serije (razlog - igrali u nedelju veče sa Huventudom).

- Mislim da je to moglo da se reši na drugačiji način, ali to ne zavisi od nas i dovelo nas je do toga da igramo protiv tima koji takođe ima evropske obaveze tokom nedelje. Ostalo nam je vrlo malo vremena da se pripremimo za utakmicu u utorak, nemamo ni 48 sati, a dobro je što niko nema zdravstvenih problema.