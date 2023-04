PROSLAVIO SE DIVLJAČKIM POTEZOM - OBRUKAO KOŠARKU, REAL, SEBE... Jabusele trenirao BOKS, a evo kako je završio pod obručima

Minut i 40 sekundi pre kraja utakmice između Real Madrida i Partizana došlo je do velike tuče na terenu, nakon što je Ljulj napravio grublji prekršaj na Panteru, koji je odgovorio.

Igrač Reala Geršon Jabusele je posle toga naleteo na Pantera, a zatim je rvačkim zahvatom oborio Egzuma, koji je povredio skočni zglob leve noge, a zaradio je i veliku posekotinu na ramenu.

Jabusele je odmah istrčao sa terena i otišao u svlačionicu, a sada ga čeka drakonska kazna koju bi Evroliga uskoro trebala da saopšti.

foto: EPA/Juan Carlos Hidalgo

Navijači su uveliko "sahranili" francuskog košarkaša, a njegov dolazak u Beograd je, skoro sasvim sigurno, niko i ne očekuje.

Ali, ko je Geršon Jabusele?

Pažnju javnosti pruvukao je potisom za "kraljevski klub", a posle sjajnih partija ugovor je produžen do 2025. godine.

Jabusele je rođen u Francuskoj, a roditelji su mu imigranati iz Demokratske Republike Kongo. Njegov otac, koji je bio bokser, a kasnije i bokserski trener, prvo je emigrirao, pre nego što su mu se pridružile Geršonova majka i starija sestra i nastanile se u Dreuku, blizu Pariza, gde je i odrastao.

foto: Oscar Gonzalez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printscreen

Njegov otac je trenirao lokalnu decu, ali i Geršona koji je kasnije priznao da mu je boks dosta pomogao u košarkaškoj karijeri.

"To je bio jedan od razloga zašto su me u Bostonu zvali 'medved koji pleše'. Bilo je kao: 'On je kao medved i brzo se kreće.' Dakle, ovo mi je mnogo pomoglo i ponekad tokom leta zaista pokušavam da nastavim da treniram sa bokserskim veštinama zbog nogu", rekao je Jabusele za sajt Evrololige.

Iako je prvo želeo da igra fudbal, savetovali su mu da se okuša u košarci zbog njegove visine. Ostavljanje fudbala i početak bavljenja košarkom nije bila laka odluka, ali samo dok nisu počele utakmice. Zatim je započeo ljubavnu vezu sa skakućom narandžastom loptom koja živi do danas.

Prvo je zaigrao u Kini kada je imao 20 godina, proveo je dve sezone u NBA ligi sa Bostonom i još jednu u Kini pre nego što je potpisao ugovor sa Asvelom u februaru 2020.

Njegovo prilagođavanje košarci na Starom kontinentu nakon što je igrao u veoma različitim stilovima u NBA i Kini bilo je prilično lako, delimično zato što je Jabusele svestrani i timski igrač.

Ali svi njegovi kvaliteti će ubrzo biti zaboravljeni, jer je senku na sjajnu karijeru bacio nesportski potez nad Danteom Egzumom.

Malo ko će ga pamtiti po odličnoj odbrani ili fanstastično postignutim koševima, jer je on svoje ime, kao i Real obrukao u trenutku kada je trebao da pokaže dostojanstvo i pruži ruku boljem.ž

(Kurir sport)

Bonus video:

00:16 Veterani Partizana pobedili Real