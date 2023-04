VELIKA BRUKA ZA REAL I EVROLIGU! Goran Grbović za Kurir: Sada treba smiriti strasti... Ljulju ovo nije trebalo u zalasku karijere

Umesto o velikoj pobedi Partizana, razmontiravanju velikog Reala, u svim evropskim medijima više se priča o incidentu, odnosno opštoj tuči na parketu dvorane u Madridu. Bačena je senka na činjenicu da su crno-beli nadomak fajnal-fora Evrolige, u prvom planu su druge teme: ko je veći krivac, kako treba kazniti aktere i šta će se dešavati na mečevima u Štark areni...

Goran Grbović, legendarni košarkaš Partizana, a sada direktor dvorane u kojoj je Partizan domaćin, najpre apostrofira iskusnog Serhija Ljulja...

foto: EPA/Juan Carlos Hidalgo

- Ovakve stvari se dešavaju, prorade emocije, Real je veliki klub, ovo Lulju pred zalazak karijere zaista nije trebalo. Real ima svoja pravila, u pitanju je najveći klub ne samo u košarci. Igrati za njih snosi posebnu dozu odgovornosti i poseban standard. Ovo je velika bruka za Real i za Evroligu, koja je bila u ekspanziji i postaje sve stabilnija. Nikome ovo nije bilo potrebno - kaže Grbović za Kurir i dodaje:

- Ipak, imam strašnu zamerku za sudije koje su morale da predvide šta će se desiti, posebno posle namernog faula Poarijea nad Panterom. Morali su da mu pokažu isključujuću, što bi smirilo strasti i kod samog Pantera. A što se njega tiče, znam da su ga ponele emocije, ali trebalo je da bude svestan trenutka, da je bio, ne bi odreagovao onako.

Grbović odbija da poveruje da je neko od košarkaša Reala namerno izazvao incident.

- Činjenica je da Partizan nije započeo tuču. Neću da verujem da je to neko iz Reala namerno uradio, više je u pitanju nemoć. Nije se tuča desila pri nerešenom rezultatu. Neshvatljivo mi je da je Real to sebi dozvolio - smatra Grbović.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Glave su sada vruće i kod navijača Partizana, mnogi prete vrelim dočekom Madriđana u Štark areni.

- Željkova, pa i moja poruka je da strasti treba da se smire. Navijači Partizana treba da shvate da su postali najegzotičniji deo Evrolige zahvaljujući fantastičnom ponašanju do sada. Bilo kakvo pokazivanje netrpeljivosti dovelo bi do katastrofe, srušili bi sve što su izgradili u prethodnih godinu dana. Na kraju, mi smo pobednici, a pobednici nemaju na koga da se ljute. Treba da učinimo sve da odemo na fajnal-for - zaključio je on.

foto: Ana Paunković

Arena puna kao oko - Bezbednost će biti na najvišem nivou Pitanje koje se samo nameće je bezbednost u situaciji u kojoj će u Štark areni biti preko 20.000 navijača. A stiže Real. - Veoma je nezgodno što nema više karata. U sekundi je bilo 1.500 zahteva onlajn! Moramo da sprečimo sva falsifikovanja, ulaženje bez ulaznice, jer u hali nema mesta za sve. Obezbeđenje će svakako biti na visokom nivou, drugačije i pojačano - objasnio je Grbović. foto: Starsport©

Potpuna kontrola - Magija Željka Obradovića Malo ko je očekivao da će se Partizan u Beograd vratiti sa dve pobede: - Nakon prve pobede rekao sam da će drugi meč biti teži, ali da može da se desi da ćemo ih lakše dobiti. Obradović je zatvorio sve prilaze, odbijali smo sve njihove pokušaje da se vrate. Imao je potpunu kontrolu, to je Željkova magija. Kad je važno, on drži tim na 125 odsto, i tako mesec dana - objasnio je bivši as crno-belih. foto: Starsport©

Predrag Gajić / Kurir sport