JEDNU STVAR NIKO NEĆE POMENUTI - JA MORAM! Vlade Đurović ŠOKIRAO: To je fantastična hemija i to pokazuje i ova tuča

Legendarni trener Vlade Đurović smatra da će Partizan sa 3:0 obezbediti F4 Evrolige, ali je gostujuću u emisiji "Oko" na RTS govorio i o tome šta su crno-beli zapravo dobili tučom u Madridu.

1 / 8 Foto: 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia

"Ima jedna stvar koju niko neće pomenuti, a ja moram. Ovo što su utrčali svi igrači Partizana to pokazuje hemiju, to pokazuje drugarstvo. To je nešto što je dobit iiz ovog skandala. Utrčali smo da branimo našeg druga! Svi kako su se ponašali to znači da Partizan ima takvo drugarstvo da to nije normalno. Samo da igra Panter protiv Barselone tamo, nema šanse da izgube. Pogotovo što će sa Barselonom doći jedno 25 navijača, a sa Partizanom jedno dve-tri hiljade", rekao je iskusni stručnjak, pa dodao:

"Oni su tako postali drugari da to nije normalno, jer igraju već dve godine, osim Egzuma koji je novi. To je fantastična hemija i to pokazuje i ova tuča. Ja sam imao takvih tuča u karijeri najmanje deset i kao trener i kao igrač, imam 75 godina i ja bih reagovao isto kao Panter, jer imam kratak fitilj. Ali Panter je morao da se suzdrži", završio je on.

Podsetimo, disciplinska komisija Evrolige kaznila je kapitena Partizana Kevina Pantera sa dve utakmice neigranja, dok centar crno-belih Matijas Lesor neće moći da igra na jednoj utakmici.

Prvotimac Reala Geršon Jebuasele suspendovan je na pet utakmica, a Gabrijel Deko neće igrati na jednoj utakmici.

Kazne su izrečene zbog tuče do koje je došlo na drugoj utakmici četvrtfinala Evrolige, koja je prekinuta 100 sekundi pre kraja i registrovana rezultatom 95:80 za Partizan.

