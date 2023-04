JOKIĆ ODRŽAO ČAS KOŠARKE DURENTU I DRUŽINI! Monstruozan DABL-DABL Srbina u velikom trijumfu Denvera! Razgoropadio se i Marej!

Na krilima sjajno raspoloženog Nikole Jokića Denver Nagetsi savladali su moćni Finiks rezultatom 125:107 i tako poveli sa 1:0 u polufinalu Zapada.

Tim iz Kolorada održao je čas košarke Durentu i družini i pokazao je da nije slučajno bio lider regularnog dela sezone.

U drugoj deonici Nagetsi su jasno stavili do znanja rivalu da nema šta da traži na ovom meču. Nestvarnom serijom stigli su do ogromne prednosti koji su rutinski sačuvali u nastavku meča i zasluženo došli do 1:0 u seriji.

Tandem Jokić - Marej bio je nezaustavljiv na terenu. Nikola je u potpunosti dominirao u reketu, ubacio je 24 poena i ostvario čak 19 skokova, a uz to imao je i pet asistencija.

Sjajno raspoloženi Marej bio je najefikasniji na meču sa 34 poena (6/10 za tri, 7/14 za dva) i devet asistencija.

Treba istaći i odličnu partiju iskusnog Erona Gordona, koji je meč završio sa 23 poena i šest skokova.

Kod Sansa najefikasniji bio je fenomenalni Kevin Durent sa 34 poena i 14 skokova. Devin Buker ubacio je 24 poena, dok je Deandre Ejton meč završio sa 14 poena.

Denver je ima čak 22 asistencije na meču i samo devet izgubljenih lopti, a imali su i sjajnih 16 skokova u napadu.

Naredni meč na programu je u noći između ponedeljka i utorka.

Kurir sport