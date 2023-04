SRBIJA ŽELI POBEDU ZA KRAJ: Rukometaši protiv Slovačke završavaju kvalifikacije za EP!

Srpska rukometna reprezentacija u nedelju protiv Slovačke igra poslednji meč kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Meč je na programu od 18 časova u novosadskom Spensu. Orlovi su već obezbedili plasman na šampionat Starog kontinenta, a svoje ciljeve i očekivanja za sutrašni okršaj najpre je izneo gospodin Antonio Đerona.

”Imamo veliku odgovornost sutra prema publici, porodicama, deci koja će sutra doći da nas podrže. Tu su i oni koji treniraju rukomet, maštaju o dresu nacinalnog tima i oni nas prate putem televizije. Zbog svih njih moramo da damo svoj maksimum i potrudimo se da im prikažemo dobru igru i zanimljiv meč”, poručio je selektor Srbije i potom se osvrnuo na pripremu za meč:

”Iako smo se već kvalifikovali, nije bilo mnogo vremena za pripremu. Moramo da iskoristimo ovu priliku da unapredimo svoju igru za Evrpsko prvenstvo, s obzirom na to da nećemo imati mnogo prilika da se okupljamo i radimo zajedno do kraja godine. Slovačka je izuzetna reprezentacija, moj sunarodnik je selektor, veliki broj igrača igra u Španiji, zatim Bundes ligi, sve to zahteva respekt jer svaku našu grešku, oni će odmah naplatiti.”

Bek srpske reprezentacije Predrag Vejin osvrnuo se najpre na meč sa Finskom, a potom i najavio borbu do samog kraja.

"Slabiji performans nas kao ekipe, ali ono što je najbitnije jeste da je ekipa pokazala karakter. To su najteže utakmice za igranje, kada znaš da si se plasirao na Evropsko prvenstvo. Nismo potcenili rivala, ali je ovo bio trenutak u kojem smo mi imali mnogo promašenih zicera,a protivnik ide na sve. Kod nas se odnos prema dresu ne dovodi u pitanje i to je primarni razlog zbog kojeg ćemo i sutra dati sve od sebe. Tako je na kraju bilo i u Finskoj, jedino što je sport takav, da ti ne ide uvek onako kako želiš iako daješ sve od sebe”, zaključio je Predrag Vejin.

Bogdan Radivojević ističe koliko je lakše i lepše igrati pred punim tribinama što je slučaj poslednjih godina, jer ne zaboravlja kako je bilo igrati pred malim brojem ljudi. Ipak, ta činjenica nijednom nije dovodila u pitanje motivaciju i zalaganje za reprezentaciju.

”Najbitniji je kolektiv, kako pobeđujemo zajedno, tako i gubimo. Ono što je lepo jeste što je sve više pobeda, sve češće smo favoriti i sa punim pravom mogu da kažem da je to bio slučaj i protiv Finske i da je to slučaj uz dužno poštovanje protivnika i sutra protiv Slovačke. To nije uloga u kojoj smo bili dugo vremena, ali sada se stvari menjaju i mi moramo sa tim da se nosimo. Na kraju, budućnost rukometa je u našim rukama, zbog nas deca kreću na rukomet i zbog nas se ovaj sport još više voli. Snažan smo kolektiv na terenu i van njega, to se vidi i ka tome težimo i na sledećem prvenstvu.

