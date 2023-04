GROBARI, PAMET U GLAVU! Legenda Partizana UPOZORAVA: Jedan incident protiv Reala i PRAZNE SE TRIBINE!

Legendarni košarkaš Partizana i direktor "Arene", Goran Grbović, upozrio je navijače Partizana šta će se dogoditi u slučaju bilo kakvog većeg incidenta na utakmici protiv Real Madrida.

Sramno ponašanje košarkaša Reala izazvalo je neviđeni revolt kod Grobara koji spremaju paklen doček pristalicama kraljevskog kluba. Ljudi iz Partizana opravdano brinu da se stvari ne otrgnu kontroli, pa pokušavaju na sve moguće načine da smire strasti pred dolazak Madriđana u Beograd.

I proslavljeni as crno-belih Goran Grbović upozorava navijače da Evroliga neće tolerisati incidente.

"Slušajte ovako, znam jednu stvar, ako bude neki incident, uleti neki predmet ili ne daj Bože neko se zbog toga povredi, kompletne tribine se prazne za 45 minuta, a četvrta utakmica se igra bez publike. Zato, pamet u glavu. Podržite Partizan, svoj klub u ovom istorijskom momentu. Real je na kolenima, a Željkov tim je pokazao od čega je satkan i šta može da uradi", rekao je Grbović za "Mozzart sport".

foto: Nenad Kostić

Grbović smatra da su kazne koje je izrekla Evroliga nepravedne.

"Sramotne kazne koje pokazuju kao da je Partizan nešto započeo, a nije. Ipak, to je sada gotovo. Niti može niti ima potrebe da se vraća na to. Dolazi nova utakmica koja mora da prođe odlično na svim aspektima. Partizan zaista ima priliku da uradi nešto neverovatno, ali treba misliti i na budućnost. Ne prestaje da se igra košarka posle ove sezone. Ovakav projekat Partizana treba da traje deceniju, cela srpska košarka treba da profitira od ovoga što radi Željkov tim, a radi nešto zaista veliko", rekao je bivši as crno-belih.

Grbović ističe da će sve oči biti uprte u Beograd i da kontrolori Evrolige neće tolerisati ispade navijača.

"Nema dileme da će Arena ponovo biti puna, ali ako su ostale plej-of serije Evrolige pod lupom, onda će ova biti pod mikroskopom i verujte čekaće se i najmanja moguća greška kako bi se neka kazna ponovo sprovela", ističe direktor Arene.

