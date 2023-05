IVANOVIĆ UPOZORIO POSLE ZADRA: Evo šta igračima Zvezde ne sme da se ponavlja!

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Zadar rezultatom 74:63 u drugom meču četbvrtfinala plej-ofa ABA lige.

Zvezda je tako sa 2-0 u seriji savladala Zadar i plasirala se u polufinale gde je čeka podgorička Budućnost.

I pored pobede trener crveno-belih Duško Ivanović nije bio najzadovoljniji izdanjem svoje ekipe.

"Prvo čestitam svojim igračima, jer smo ušli u polufinale. Odigrali smo jednu vrlo ozbiljnu utakmicu, Zadar je igrao odlično. Hteli smo da odigramo zaista maksimalno večeras. Imali smo perioda dobre i loše igre, najviše ono što ne sme da se ponavlja, to je popuštanje i relaksacija, naročito u odbrani. Dešava se da se promaši otvoren šut, ali ne sme da se dešava da se ne igra odbrana. Čak 17 ofanzivnih skokova Zadra, to govori kako smo mi zatvorili naš prostor. Zadar je iskusna ekipa, hteli su da igraju agresivno, ukrali su tri-četiri lopte i ušli su u rezultat. Kada se jednom uđe u to, onda je teško igrati. Čestitke momcima koji su uspeli da se vrate u ritam sa početka utakmice", rekao je Duško Ivanović.

Kurir sport