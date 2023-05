OVO JE CILJ SRBIJE NA MUNDOBASKETU: Svetislav Pešić govorio o planovima Orlova! Pomenuo Ameriku i Grčku

Košarkaška reprezentacija Srbije od 25. avgusta nastupiće na Svetskom prvenstvu za košarkaše.

"Orlovi" su među 32 selekcije na svetu, a u prvoj fazi će igrati protiv Kine, Južnog Sudana i Portorika.

O ciljevima naših košarkaša govorio je selektor Svetislav Pešić.

- Na prvi pogled to izgleda povoljno. Ja gledam ne samo grupu u kojoj igramo, nego i grupu sa kojom se ukrštamo. Tamo su Italija i domaćin Filipini. Mi bi trebali da budemo u našoj grupi među dva najbolja tima. Ali ono što je za nas najvažnije, je šta se posle toga dešava. Naš sportski cilj u ovom trenutku, jedini i najvažniji, je odlazak na Olimpijske igre sledeće godine u Parizu. Bilo bi fantastično da odemo tamo. Imaćemo kontinuitet sa reprezentacijom i onda se mogu očekivati i vrhunski rezultati. Ne samo velika očekivanja navijača, nego i nas koji smo zaduženi za te rezultate. Imamo u tom drugom delu žreba teške protivnike. To će biti Amerika, Litvanija ili Grčka. Sve su to ekipe koje su izuzetne i biće veliki izazov za nas - poručio je Pešić.

Pešić je dodatno pojasnio plan za plasman na Olimpijske igre.

- Četvrtfinale je najbitnije. Ulazimo među četiri i u zavisnosti gde će Francuzi da budu. Uglavnom, očekujemo da polufinalisti, ako su to dve ekipe iz Evrope, idu na Olimpijske igre. U tom prvom delu žreba mi imamo dobre izazove, Portoriko, domaćina koji je pojačan nekim američkim košarkašima. To će biti neka vrsta predkvalifikacija gde ćemo imati jednu ili dve jake utakmice - rekao je Svetislav Pešić za Sportklub.

Kurir sport