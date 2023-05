DETINJSTVO KAO IZ HOROR FILMA: Zlostavljali ga i SILOVALI kada je bio dečak, a sada je apsolutni heroj Lejkersa!

Los Anđeles Lejkersi došli su na korak od finala Zapadne konferencije, pošto su poveli sa 3:1 u seriji protiv aktuelnog šampiona Golden Stejta.

Neočekivani junak velikog trijumfa tima iz LA bio je Luni Voker, momak koji je retko dobijao šansu ove sezone.

Luni je uglavnom sedeo na klupi, bodrio saigrače i čekao svoju šansu, a kada ju je dobio rešio je da je iskoristi na najbolji mogući način.

U poslednjoj deonici četvrtog meča ubacio je čak 15 poena (6/9 šut iz igre) i postigao ključna slobodna bacanja u finišu za pobedu Lejkersa (104:101).

"Konstantno sam mu govorio da bude spreman, da će nam biti potreban u nekom momentu. Bez njegovog profesionalizma, spremnosti kad dođe to vreme, bez Lunija Vokera ne bismo dobili ovu utakmicu", rekao je Lebron Džejms po završetku meča.

Momaka koji je raspametio Lebrona i čitavu košarkašku javnost život nije nimalo mazio... Preživeo je pravi pakao i vinuo se u visine, a vedrina kojom zrači je zapanjujuća obzirom na sve užase koje je doživeo u detinjstvu.

Kada je stigao u NBA Voker je bio prepoznatljiv po ekscentičnoj frizuri kojom je podsećao na čuvenog lika iz crtaća Barta Simpsona. Ta frizura zapravo je predstavljala njegov beg jezive prošlosti.

foto: Profimedia

"Pravi razlog zašto sam počeo da pravi to sa kosom je to što mi je frizura bila mehanizam za skrivanje. Tokom petog razreda sam boravio u više porodica i bio sam seksualno uznemiravan, silovan, zlostavljan... Bio sam se navikao, jer u tim godinama ne znaš šta je to" otkrio je pre nekoliko godina Voker.

"Kosa je bila nešto što sam mogao da kontrolišem. Davala mi je samopouzdanje".

Nažalost, tokom pandemije demoni iz prošlosti su ponovo počeli da proganjaju Vokera. Prolazio je kroz izuzetno težak period, ali je uspeo da ga prebrodi.

Pogledao se u ogledalo i rešio da sve ostavi iza sebe.

"Pronašao sam mir i unutrašnju sreću. Oprostio sam svima, čak i ljudima koji ne zaslužuju to. Zašto? Vreme ne čeka nikoga, pa zašto bi ga gubio na njih", rekao je Voker.

Ošišao se, ali to nije bila obična promena frizure, već skidanje maske koja je skrivala njegovu nesigrunost.

"Život će uvek biti težak. Morate da igrate sa kartama koje ste dobili i da pokušate da napravite pobedničku ruku. Ako izgubite to nikada nije poraz, to je lekcija", rekao je Voker.

Sa novom frizurom i velikim samopouzdanjem koje je dobio krenuo je i njegov košarkaški uspon. Nakon dobre sezone u Sparsima prošle godine je stigao u Lejkerse koji su mu dali jednogodišnji ugovor vredan 6,5 miliona dolara.

Na početku sezone je igrao dobro, prosečno beležio 14,7 poena po meču, ali doživeo je povredu zbog koje je izgubio mesto u timu. Kada se oporavio strpljivo je čekao sa klupe svoju šansu. Nakon ubedljivog poraza u drugoj utakmici polufinalne serije, trener Lejkersa je rešio da mu pruži priliku u trećem meču i Voker je ispunio očekivanja, a onda je u četvrtom meču zablistao kao nikada u karijeri i postao junak svog tima.

Kurir sport