IZGUBILI SU VELIKI NOVAC NA KLADIONICI I ZATO SU ME TUKLI: Ruski košarkaš jedva PREŽIVEO! Zvali su me, ali se NISU IZVINILI!

Košarkaš CSKA iz Moskve Aleksej Šved prvi put u javnosti podelio je detalje napada na njega u centru Moskve 1. maja.

foto: Printskrin/Telegram

Posle tog incidenta nesrećni Aleksej Šved je teško povređen, hitno je hospitalizovan, a zbog teških povreda glave nekoliko dana je bio u životnoj opasnosti.

- Sve se desilo ovako. Ti momci su se kladili na CSKA, uložili su veliki novac i izgubili ga. Onda su videli moju suprugu Nastju, pa mene u restoranu. Počeli su da budu neprijatni, da govore ružne reči. Okružili su nas. Tada nas je okružilo još nekoliko momama - pričao je za TV stanicu "Mač" Aleksej Šved.

foto: Printscreen/Instagram

Nasilnici su isterali Alekseja Šveda iz restorana, a potom su ga fizički napali. Posle jednog udarca Rus je pao i glavom udario u ivičnjak. Pukla mu je lobanja, a huligani su se razbežali.

- Nisam hteo da se tučem. Rekao sam ženi, idemo. U tom trenutku su me opkolili, počeli da me šutiraju u noge, udaraju u glavu i po leđima. Nisam video ko me sve tuče. Pao sam - govorio je Aleksej Šved i nastavio:

- Kada su me odvezli u bolnicu, odmah su uradili CT pregled. Zatim je bilo mnogo različitih procedura. Povrede su teške, ali oporavak teče dobro.

Košarkaš CSKA rekao je da je imao kontakt sa napadačima, ali da se još više razočarao u njih posle svega.

- Pokušali smo da kontaktiramo, ali kada su se javili, nisu se izvinili, već su bili veoma drski. Mnogi ljudi su me podržali. To je lepo! Pomaže mnogo. Ljudi vide šta se desilo i kroz šta sam prošao - rekao je Rus.

Aleksej Šved se kod kuće oporavlja od napada. I dalje je pod kontrolom lekara, koji se i dalje suzdržavaju da daju prognoze vezane za nastavak njegove košarkaške karijere.

